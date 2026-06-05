Alertă pe litoralul românesc. O dronă marină a explodat în Portul Constanța

A fost alertă pe litoralul românesc! O explozie puternică a izbucnit în această dimineață în portul Constanța. Autoritățile au descoperit un obiect plutitor suspect în apă și există suspiciunea că ar fi vorba despre o dronă maritimă cu explozibil.

UPDATE 11:20: Raed Arafat, șeful DSU, anunță că a fost activat Planul Roșu și că există riscul să existe și alte drone. La locul exploziei au ajuns 8 mașini de stingere, 80 de cadre, 10 ambulanțe de prim-ajutor și două ambulanțe și un elicopter SMURD.

”A fost activat Planul Roșu, 8 mașini de stingere, 80 de cadre, 10 ambulanțe prim ajutor, 2 ambulanțe multiple victime. S-a dat ordin elicopterului SMURD să meargă pe coastă. A fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Există posibilitatea să existe și alte drone. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-Alert. Nu intrăm în panică, măsurile sunt pur preventive. MApN a spus că s-a autodetonat avem grijă să nu mai existe alte drone în zone cu persoane. Urmează să plecăm în regim de urgență la Constanța”, a precizat Raed Arafat.

UPDATE 10.45. Drona avea atașat un timer, specialiștii SRI au intervenit pentru neutralizarea încărcăturii explozive, potrivit unor informații exclusive obținute de Antena 3 CNN. Drona nu face parte din dotarea Armatei Române, a transmis MApN.

„Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi dispoinibile. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, transmite MApN.

Forțele navale din Portul Constanța sunt în alertă

Explozia a avut loc în dimineața zilei de vineri, 5 iunie, în portul Constanța, după ce un zgomot puternic a fost auzit în apropierea terminalelor petroliere. Potrivit primelor informații, autoritățile au descoperit drona în zona Digului de Nord din port, în dana 78. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert de tip „Extrem Alert”, pentru zoan costieră a Portului Constanța.

„Evacuați zona pe o rază de 1 km în zona costieră a Portului Constanța. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Poliția de Frontieră a restricționat accesul pe Digul de Nord, ca măsură de siguranță, până la finalizarea și stabilirea exactă a obiectului desocoperit. Se pare că este vorba despre o dronă navală cu explozibil.

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S-a aflat adevărul despre drona care a explodat la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea