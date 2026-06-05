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Din ce țară provine drona care a explodat la Constanța? Ce au descoperit autoritățile

De: Irina Vlad 05/06/2026 | 11:51
Din ce țară provine drona care a explodat la Constanța? Ce au descoperit autoritățile
O dronă marină a explodat în portul Constanța/ sursă foto: captură video
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În dimineața zilei de vineri, 5 iunie, o dronă marină a explodat în portul Constanța, în apropiere de terminalul petrolier din port. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a dezvoluit proveniența dispozitivului. 

Este alertă în Portul Constanța, după ce o dronă marină a explodat în apropiere de danele 77-38 ale portului. Potrivit șefului DSU, Raef Arafat, ca măsură preventivă, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție și a fost emis mesaj Ro-Alert pentru evacuarea zonei – pe un perimetru de 1 kilometru în apropiere de coastă – vezi AICI.

Ce proveniență are drona care a explodat în Constanța

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), drona nu aparține Armatei Române. Ar fi vorba despre o dronă tip Magura, folosită de armata ucraineană. Dispozitivul s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime, zona fiind deja securizată și izolată de forțele SRI și Garda de Coastă și MApN.

”Zona în care a fost descoperit obiectul fusese deja izolată și securizată de echipe ale Serviciului Român de Informații (SRI), Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale (MApN), care desfășurau operațiuni de evaluare și de punere în siguranță a dispozitivului.

Potrivit informațiilor preliminare, drona face parte din categoria vehiculelor maritime fără echipaj utilizate în conflictul dintre Rusia și Ucraina pentru misiuni de supraveghere, recunoaștere sau atac asupra unor ținte navale.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că dispozitivul nu aparține Armatei României și nu are legătură cu exercițiile militare desfășurate recent de forțele armate române în zona Mării Negre.

Descoperirea dronei a declanșat o amplă operațiune de securitate în Portul Constanța, una dintre cele mai importante infrastructuri strategice ale României și principalul hub maritim de la Marea Neagră. Accesul în zona în care a fost găsit dispozitivul a fost restricționat pe durata intervenției” autorităților.

În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească proveniența exactă a dronei, traseul urmat până la intrarea în apele teritoriale românești și circumstanțele în care aceasta a ajuns în apropierea infrastructurii portuare.

Cazul este investigat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care a deschis cercetări pentru clarificarea tuturor împrejurărilor incidentului. Autoritățile au anunțat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce investigațiile avansează și vor fi disponibile date oficiale privind caracteristicile tehnice și originea dispozitivului.” au transmis reprezentanții MApN.

Alertă pe litoralul românesc. O dronă marină a explodat în Portul Constanța

S-a aflat adevărul despre drona care a explodat la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea

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