BANC | Profesoara de anatomie îl întreabă pe Bulă: „Inima are picioare?”

Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, vezi ce răspunde Bulă când profesoara îl întreabă dacă inima are picioare.
La ora de anatomie, Bulă este întrebat de profesoară:
– Ia, să-mi spui tu măi Bulă dacă inima are picioare?
– Are, doamna profesoară.
– Dar cum așa, măi, Bulișor?
– Păi… treceam aseară pe sub fereastra dumneavoastră și am auzit când cineva vă spunea: „inimioară, desfă picioarele”
Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Și nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.
Mama:
– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică în test?
Bulă:
– Din cauza absenței, mamă!
Mama:
– Nu pot să cred Bulă, ai lipsit în ziua testului!
Bulă:
– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!
Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, ce înseamnă să fii generos?
Bulă răspunde:
– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!
Învățătoarea îl întreabă pe Bulă:
– Dacă ai 10 lei și îți dau încă 10 lei, câți bani ai?
Bulă răspunde:
– 10 lei, doamnă!
– Cum așa?
– Păi, eu nu iau bani de la nimeni, că sunt băiat cinstit!
BANC | Pe chat: „Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?”
Bancul sfârșitului de săptămână | Doamna, chirurgul estetician și șurubul