BANC | Profesoara de anatomie îl întreabă pe Bulă: „Inima are picioare?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de marți. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, vezi ce răspunde Bulă când profesoara îl întreabă dacă inima are picioare.

La ora de anatomie, Bulă este întrebat de profesoară:

– Ia, să-mi spui tu măi Bulă dacă inima are picioare?

– Are, doamna profesoară.

– Dar cum așa, măi, Bulișor?

– Păi… treceam aseară pe sub fereastra dumneavoastră și am auzit când cineva vă spunea: „inimioară, desfă picioarele”

Alte bancuri amuzante

Bulă merge în cârje

Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Și nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

„De ce ai luat notă așa mică?”

Mama:

– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică în test?

Bulă:

– Din cauza absenței, mamă!

Mama:

– Nu pot să cred Bulă, ai lipsit în ziua testului!

Bulă:

– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

„Ce înseamnă să fii generos?”

Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, ce înseamnă să fii generos?

Bulă răspunde:

– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!

„Dacă ai 10 lei și îți dau încă 10 lei, câți bani ai?”

Învățătoarea îl întreabă pe Bulă:

– Dacă ai 10 lei și îți dau încă 10 lei, câți bani ai?

Bulă răspunde:

– 10 lei, doamnă!

– Cum așa?

– Păi, eu nu iau bani de la nimeni, că sunt băiat cinstit!

BANC | Pe chat: „Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?”

Bancul sfârșitului de săptămână | Doamna, chirurgul estetician și șurubul