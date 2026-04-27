BANC | Pe chat: „Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?”

Bulă își dă întâlnire pe chat cu nevasta lui.
– Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, fustangiule!
Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:
– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
– E un ochi artificial…
– Şi din ce e făcut un ochi artificial?
– Din sticla, domnule ofiţer.
– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!
De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.
-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.
-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?
-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?
La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!