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Vedeta de la PRO TV care vrea să se mărite: „Dacă mă cere în două săptămâni… zic da”

De: Elisa Tîrgovățu 11/06/2026 | 12:58
Vedeta de la PRO TV care vrea să se mărite: „Dacă mă cere în două săptămâni... zic da”
Vedeta de la PRO TV care vrea să se mărite: „Dacă mă cere în două săptămâni... zic da” / Sursa foto: Pexels
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Prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV a preferat întotdeauna să își păstreze viața personală departe de atenția publicului, însă nu pentru că ar fi ținut ascunsă prezența unui partener atunci când a existat unul.

În prezent, Iulia Pârlea, căci despre ea este vorba, afirmă că nu se află într-o relație de aproximativ șapte ani, dar nu exclude posibilitatea de a-și întâlni din nou jumătatea. Vedeta a făcut recent declarații despre viața sa sentimentală, unde a vorbit deschis și despre felul în care privește viitorul, inclusiv ideea de căsătorie și tot ce presupune o relație stabilă pe termen lung.

Iulia Pârlea vrea să se mărite

Iulia Pârlea a mărturisit că dorește să-și găsească partenerul potrivit și nu exclude ideea de a ajunge în fața altarului. Aceasta spune că, odată cu trecerea anilor, a început să privească relațiile dintr-o perspectivă diferită, acordând mai multă importanță compatibilității, echilibrului și sprijinului reciproc, în locul gesturilor spectaculoase.

Totodată, vedeta a precizat că este deschisă către o relație serioasă și că ar putea face pasul cel mare dacă ar simți că a întâlnit persoana potrivită, chiar și într-un timp scurt. Într-o declarație sinceră, aceasta a subliniat că o astfel de decizie ar depinde exclusiv de conexiunea și încrederea construită alături de viitorul partener.

„Eu vreau să mă mărit. Eu nu am zis că nu vreau să mă mărit. Dar vreau să am un partener de drum. Acum, la vârsta asta, am nevoie de un iubit, prieten mai ales, dar am nevoie de un partener de drum pe care mă pot baza. Adică vreau la 70 de ani să mă ia de mână și să mergem în parc. Când mai văd pe stradă cupluri de genul asta, mă «topesc». Sunt o romantică și am fost întotdeauna”, a povestit Iulia Pârlea, potrivit Libertatea.ro.

Sursa foto: Social media

Deși mulți consideră că o cerere în căsătorie venită după doar câteva săptămâni de relație este grăbită, Iulia Pârlea are o altă viziune asupra acestui subiect. Prezentatoarea TV este de părere că o persoană nu poate fi cunoscută pe deplin nici după ani petrecuți împreună, motiv pentru care consideră că deciziile importante ar trebui luate mai degrabă pe baza instinctului și a sentimentelor de moment.

Vedeta spune că ar prefera să își asculte inima în astfel de situații, chiar dacă acest lucru ar însemna să acționeze impulsiv din perspectiva unora, punând mai presus conexiunea emoțională decât regulile convenționale ale relațiilor.

„Pe un om nu îl cunoști nici într-o viață. Dacă mă cere în două săptămâni și simt că el este alesul, zic da”, a mai declarat amuzată Iulia Pârlea.

Iulia Pârlea vrea să păstreze numele de familie

Deși în prezent privește lucrurile cu maturitate și echilibru, în adolescență Iulia Pârlea a trecut printr-o perioadă în care a dorit să își schimbe numele de familie. Marcată de relația tensionată cu tatăl său, aceasta a simțit la un moment dat nevoia de a renunța la numele „Pârlea” și i-a cerut mamei sale să fie trecută pe numele acesteia.

Mama sa a refuzat însă această decizie, explicându-i că problemele dintre adulți nu ar trebui să afecteze copiii și identitatea lor. În timp, vedeta a înțeles această perspectivă și și-a schimbat complet modul de a privi situația.

Astăzi, după o carieră construită în televiziune, numele de familie a devenit un element important al imaginii sale publice, fiind asociat cu activitatea sa profesională. Din acest motiv, prezentatoarea TV afirmă că nu și-ar mai schimba numele nici în eventualitatea unei căsătorii, cel puțin nu în spațiul public, unde acesta a devenit deja un brand personal recunoscut.

„Acum deja este târziu să îmi mai schimb numele de familie. Probabil în buletin. Dar public nu. Când eram mai mică am vrut să-l schimb, dar acum nu mai are rost. Cât nu mi-a plăcut mie numele de Pârlea, uite că l-am făcut cunoscut”, a mai spus Iulia Pârlea pentru sursa citată.

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