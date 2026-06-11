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Am fost în capela Aeroportului Iași. Cum arată interiorul lăcașului în care poți spune o rugăciune înainte de zbor

De: Mara Dobre 11/06/2026 | 13:15
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Când am ajuns în Aeroportul Internațional Iași, am avut parte de o surpriză neașteptată. Știam de mult de existența unor lăcașe de cult sau spații de rugăciune în aeroporturi, pentru că le-am întâlnit în mai multe aeroporturi europene, însă nu și în România. Tocmai de aceea, când am aflat că în aeroport există o capelă, am fost curioasă să văd cum arată și am mers să o vizitez.

În timp ce așteptam să treacă timpul până la deschiderea porții de îmbarcare, am observat un panou care indica o „Capelă”, situată în Terminalul 4 (T4) al Aeroportului Internațional Iași. Curiozitatea m-a făcut să urmez indicatorul, iar după câțiva pași am zărit o ușă deschisă. Pe unul dintre pereții laterali era o pictură reprezentând-o pe Fecioara Maria alături de Iisus Hristos, semn că ajunsesem la destinație.

Cum arată interiorul capelei din Aerportul Iași

În interior, pereții erau frumos pictați și decorați, asemenea celor dintr-o biserică obișnuită. Câteva scaune îi invitau pe călători să se oprească pentru un moment de liniște și rugăciune, iar pe suporturile amenajate se aflau cărți de rugăciuni.

Am observat și un panou care prezenta numeroase opere de artă religioasă din diferite colțuri ale lumii, aflate în locuri precum Israel, Egipt, Turcia sau Roma.

Înainte de amenajarea acestei capele, în zona Aeroportului Iași a existat un spațiu provizoriu de rugăciune, amplasat în parcare și realizat din containere. Acesta a fost sfințit în anul 2021 și a funcționat până la finalizarea noului terminal, moment în care construcția a fost desființată.

Aflat printre cele mai importante și aglomerate aeroporturi din România, Aeroportul Internațional Iași asigură în fiecare zi conexiuni aeriene către numeroase orașe din țară și din Europa. Anual, peste 1,2 milioane de pasageri tranzitează terminalele sale, ceea ce îl plasează în topul aeroporturilor românești după numărul de călători.

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