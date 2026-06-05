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Check in | Cum a fost prima mea experiență la yoga și sound healing. La ce să te aștepți

De: Emanuela Cristescu 05/06/2026 | 09:17
Check in | Cum a fost prima mea experiență la yoga și sound healing. La ce să te aștepți
Yoga
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Te-ai gândit vreodată să încerci yoga, sound healing și ritualuri șamanice, dar ți-a fost frică? A venit momentul să îți povestesc cum a fost experiența mea cu spiritualiteatea și ce am învățat din aceste sesiuni „atipice”. Totul a fost mult mai diferit decât mă așteptam.

Mi-a venit ideea să mă apuc de yoga și sound healing într-o dimineață când stăteam și mă uitam pe geam și mă gândeam că îmi trăiesc viața mult prea superficial. La momentul respectiv, doar mergeam la muncă și ieșeam cu prietenii la restaurant. Îmi era prea lene să merg la sală, dar trebuia să găsesc o modalitate prin care să îmi mișc corpul cumva.

Cum a fost prima mea experiență la yoga

Nu m-am apucat de yoga doar pentru fizic, ci și pentru partea spirituală. Mereu am fost atrasă de budism, de yoga și de cultura indiană așa că am decis să mă documentez și să le dau o șansă.

Când le-am zis prietenilor și rudelor că mă duc la yoga și sound healing au început să râdă și s-au dus cu gândul la Bivolaru, „marele guru” care a fost arestat, dar nu i-am băgat în seamă și am continuat înscrierea. M-am îmbrăcat sport și m-am dus la un centru în care se practică mai multe genuri de yoga. Am ales să încep această experiență cu Yin Yoga (asociată cu energia feminină, blândețea, receptivitatea, liniștea, răbdarea și conexiunea cu tine însuți).

Yoga
Yoga. Sursa foto Social media

În filozofia chineză, „yin” reprezintă partea calmă și profundă a vieții: odihna în locul agitației, introspecția în locul controlului, sensibilitatea în locul forței brute. De aceea, yin yoga nu înseamnă să „forțezi” corpul, ci să înveți să îl asculți. În timpul unei clase de yin yoga, stai mult timp în posturi simple, iar corpul începe să se relaxeze treptat. Dar adevărata experiență nu este doar fizică. În liniștea aceea apar emoții, gânduri, tensiuni pe care poate le-ai ținut în tine mult timp.

Mulți oameni descriu yin yoga ca pe o formă de vindecare emoțională, un spațiu sigur în care pot să încetinească, un moment în care nu trebuie să demonstreze nimic. Este genul de practică în care: „nu trebuie să fii puternic tot timpul.” O ședință de Yin Yoga durează aproximativ 2 ore și costă între 60 și 120 de lei.

Am fost sceptică la început

Am fost sceptică la început, dar pe parcurs mi-am dat seama că fix de această pratică aveam nevoie. Sunt o fire critică cu mine și agitată, iar Yin Yoga m-a învățat că este normal să avem defecte și că trebuie să ne iubim așa cum suntem. M-a învățat să fiu mai blândă cu mine și cu corpul meu și să nu îmi mai ascund emoțiile. M-a învățat să nu mă mai gândesc la 100 de lucruri pe minut și să realizez că liniștea nu înseamnă plictiseală.

După sesiunea de Yin Yoga am avut o pauză în care am avut ocazia să socializez cu celelalte femei. Am vorbit cu ele și mi-am dat seama că toate căutam cam același lucru, să ne iubim așa cum suntem, să nu mai fim grăbite și să fim în armonie cu tot ce se întâmplă în viața noastră. Profesoara ne-a spus că Yin Yoga nu face minuni, dar că orice om merită să aibă măcar 2 ore pe săptămână în care să se relaxeze.

Apoi a început ședinta de sound healing (o practică de relaxare profundă în care sunetele și vibrațiile instrumentelor sunt folosite pentru a calma mintea, a relaxa corpul și a echilibra starea interioară).

La ce să te aștepți atunci când mergi la sound healing

Profesoara ne-a rugat să ne întindem pe spate, în poziția Shavasana (de meditație) și să închidem ochii. Aceasta ne-a ghidat și ne-a ajutat să ne relaxăm fiecare parte a corpului, să ne observăm respirația și să ne punem o intenție.

Yoga
Yoga.

Apoi am auzit primul sunet de bol tibetan. Nu era un sunet care „începe”, ci unul care te găsește. A vibrat și am simțit cum ceva din mine se oprește din grabă, fără să-l fi rugat. Gongul a venit mai târziu, profund, ca o undă care nu te lovește, ci te cuprinde din interior, ca și cum ai fi fost deja făcut din el.

Profesoara se plimba încet printre noi, atingând aerul cu sunete mici, ca niște picături invizibile care cădeau direct în piept. La un moment dat, nu mai știam dacă ascult sau dacă sunt ascultat de sunet. Gândurile nu au dispărut, doar s-au îndepărtat, ca niște oameni care pleacă în liniște fără să-ți spună la revedere. Când totul s-a terminat, am rămas nemișcată, pentru că mi s-a părut că dacă mă ridic prea repede, pierd ceva ce abia începuse să se așeze în mine.

Ce m-a învățat spiritualitatea

Nu multă lume crede în aceste practici și este perfect normal, dar pe mine m-au ajutat enorm. De atunci, în fiecare dimineață aprind un bețișor parfumat și îmi pun o intenție pentru ziua respectivă, fac yoga și meditez măcar 5 minute pe zi. De atunci, am început să apreciez și să mă bucur mai mult de lucrurile mici, de o adiere, de o rază de soare, de un fluture care zboară pe lângă mine sau de zâmbetul unui necunoscut.

Dacă aș putea să le dau un sfat celor din jur, ar fi să nu se mai agite, să fie mai atenți la nevoile lor, să petreacă mai mult timp în natură și să își asculte corpul. Nu trebuie să mergi la un studio ca să faci yoga sau să cheltuiești mulți bani. Yoga poate însemna și un zâmbet, un gând bun sau un moment în care îți asculți respirația.

VEZI ȘI: Dani Oțil și-a deschis studio de pilates și yoga în zona de lux a Capitalei. Cât costă un abonament lunar

 Cât de înzestrat spiritual ești, în funcție de data nașterii. Ce daruri ascunse ai

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