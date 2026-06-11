Avertisment ANM: cod portocaliu de ploi torențiale. Județele din România unde va fi prăpăd

Meteorologii au anunţat joi o avertizare de vreme severă, cu instabilitate atmosferică puternică şi ploi torenţiale, valabilă până vineri dimineaţă, în mai multe judeţe din centrul, vestul şi estul ţării.

Zonele vizate includ Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava, precum şi regiunile montane din Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu şi Gorj.

Avertisment ANM: cod portocaliu de ploi torențiale

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de averse puternice, valabil de joi, ora 12:00, în 17 judeţe. Până vineri la ora 10:00, sunt aşteptate perioade de instabilitate accentuată, cu ploi abundente, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale ce pot atinge 70–90 km/h şi, pe alocuri, grindină de dimensiuni medii.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantităţile de apă pot ajunge la 40–60 l/mp, iar izolat pot depăşi 70 l/mp, ceea ce creşte riscul de inundaţii locale şi scurgeri importante pe versanţi.

Județele din România unde va fi prăpăd

Un Cod galben este activ de joi dimineaţă, ora 10:00, până vineri la aceeaşi oră, pentru Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei, Maramureş şi zona montană.

În aceste regiuni sunt prognozate averse, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50–70 km/h şi grindină de mici dimensiuni, cu acumulări de 20–30 l/mp şi izolat peste 40–50 l/mp.

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