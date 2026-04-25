Bancul sfârșitului de săptămână | Doamna, chirurgul estetician și șurubul

O doamnă merge la un chirurg estetician pentru un facelift. După consult, doctorul îi spune:
– Avem o nouă procedură. Vă voi monta un mic șurub în vârful capului. De fiecare dată când apare un rid, strângeți șurubul și ridul va dispărea.
– Exact asta îmi doream – zise femeia fericită. Sunt de acord. Să-i dăm drumul!
După șase luni, femeia revine însă în biroul doctorului.
– Cum merge noua procedură, întreabă doctorul.
– E groaznic, zise femeia. Am niște pungi imense sub ochi!
Doctorul o studiază din cap până în picioare și spune:
– Doamnă, acestea nu sunt pungi, sunt sânii dvs… Și dacă nu lăsați șurubul acela în pace, în curând o să aveți și barbă!
Ştrulă: Ce faci, mă?
Bulă: Desenez femeia perfectă.
– Ai uitat să-i desenezi gura.
– Am zis perfectă!
Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, ce înseamnă să fii generos?
Bulă răspunde:
– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.
Inculpatul Bulă îi spune avocatului său:
– Dacă scap cu 6 luni, primiți de la mine 20.000 euro.
După terminarea procesului, avocatul îi spune lui Bulă:
– Să știi că a fost ceva de muncă, dar am reușit. Judecătorii voiau să te achite…
Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:
-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.
-De ce, domnule poliţist?
– Deoarece este sediul Guvernului.
-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.
Apare şi nevasta lui Bulă.
-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile…
