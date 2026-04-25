Bancul sfârșitului de săptămână | Doamna, chirurgul estetician și șurubul

O doamnă merge la un chirurg estetician pentru un facelift. După consult, doctorul îi spune:

O doamnă merge la un chirurg estetician pentru un facelift. După consult, doctorul îi spune:

– Avem o nouă procedură. Vă voi monta un mic șurub în vârful capului. De fiecare dată când apare un rid, strângeți șurubul și ridul va dispărea.

– Exact asta îmi doream – zise femeia fericită. Sunt de acord. Să-i dăm drumul!

După șase luni, femeia revine însă în biroul doctorului.

– Cum merge noua procedură, întreabă doctorul.

– E groaznic, zise femeia. Am niște pungi imense sub ochi!

Doctorul o studiază din cap până în picioare și spune:

– Doamnă, acestea nu sunt pungi, sunt sânii dvs… Și dacă nu lăsați șurubul acela în pace, în curând o să aveți și barbă!

Alte bancuri amuzante

Bulă și Strulă

Ştrulă: Ce faci, mă?

Bulă: Desenez femeia perfectă.

– Ai uitat să-i desenezi gura.

– Am zis perfectă!

Bulă la școală

Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, ce înseamnă să fii generos?

Bulă răspunde:

– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!

La bar

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.

– Chelner, 10 whisky!

Le bea pe toate.

– Chelner, 9 whisky, te rog!

Le dă pe gât şi pe astea.

– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!

Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:

– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.

– Păi care este această constatare?

– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Bulă și avocatul

Inculpatul Bulă îi spune avocatului său:

– Dacă scap cu 6 luni, primiți de la mine 20.000 euro.

După terminarea procesului, avocatul îi spune lui Bulă:

– Să știi că a fost ceva de muncă, dar am reușit. Judecătorii voiau să te achite…

Bulă în fața Guvernului

Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:

-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.

-De ce, domnule poliţist?

– Deoarece este sediul Guvernului.

-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.

Apare şi nevasta lui Bulă.

-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile…

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | A fost odată oală..

BANC | Ora de fizică: „Bulă, ce este un an lumină?”