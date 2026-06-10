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Fiica lui Adi Minune, nevoită să muncească de la 17 ani. Câți bani câștiga Karmen

De: Emanuela Cristescu 10/06/2026 | 11:55
Fiica lui Adi Minune, nevoită să muncească de la 17 ani. Câți bani câștiga Karmen
Fiica lui Adi Minune, nevoită să muncească de la 17 ani. Câți bani câștiga Karmen. Sursa foto Social media
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S-a aflat adevărul despre averea ascunsă a fiicei lui Adi Minune, Karmen (28 de ani)! Sătulă până peste cap de gurile rele care o acuză că trăiește pe banii tatălui său și că este întreținută de familie, cântăreața a dezvăluit ce sumă uriașă câștiga încă de pe vremea când era minoră.

Karmen Minune a devenit o femeie în toată regula, însă succesul i-a bătut la ușă încă de pe vremea adolescenței, când a rupt topurile cu piesa „Domino”. Fiica lui Adrian Minune a vrut să pună capăt definitiv speculațiilor și a dezvăluit valoarea primului ei contract colosal.

Fiica lui Karmen Minune le-a dat peste nas „cârcotașilor”

Karmen a explicat că independența ei a început de la o vârstă fragedă și că fiecare leu din conturile ei este rezultatul multor ore de repetiții și sacrificii.

„Pot să spun un lucru în premieră. A venit momentul să spun că această fată a lui Adrian Minune, Karmen, se întreține singură de la 17 ani. Primul meu contract a fost semnat de mama, fiindcă eram minoră. Primul contract a fost în valoare de 50 de mii de euro. Chestia asta să nu deranjăm, să nu dăm sume…băi, e meritul meu, e munca mea. Nu toți copiii, la 17 ani, reușeșsc să se întrețină singuri”, a explicat Karmen Minune, la Xtra Night Show.

Fiica lui Adi Minune, nevoită să muncească de la 17 ani. Câți bani câștiga Karmen
Fiica lui Adi Minune, nevoită să muncească de la 17 ani. Câți bani câștiga Karmen/ Sursa foto Social media

Cum arată o zi din viața lui Karmen

Pentru a le închide gura celor care susțin că nu face nimic toată ziua și că banii îi pică din cer, Karmen le-a arătat celor din mediul online cum decurge o zi normală din viața ei. Fiica lui Adi Minune se împarte cu brio între cariera de succes, studioul de înregistrări și rolul de mămică implicată activ în viața micuței Sofia.

„Astăzi, după ce am dus-o pe Sofi la școală, am reușit să fac piața (…) Eu lăudându-mă pe story, dar ce să vezi, că în ziua de azi, ca femeie, trebuie să le faci pe toate, fetelor (…) Astăzi mi-am propus ca după ce duc piața acasă să o pun pe Liya (n.r. bona fetiței sale) să îmi gătească ceva, cât eu editez și postez pe TikTok.

După ce iau copilul, astăzi pentru că este vineri, are dansuri, iar după dansuri, trebuie să ajung la studio și după studio poate ajung și pe la ai mei. Este o zi normală”, a spus artista, pe Instagram.

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