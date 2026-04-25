BANCUL ZILEI | A fost odată oală..

De: David Ioan 25/04/2026 | 15:14
Dragă cititorule, în această după-amiază, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros care cu siguranţă îţi va ridica starea de spirit. Ia-ţi porţia de râs alături de noi.

A fost odată o oală ce nu voia să fie oală și… au obligat-o. Așa a apărut oala sub presiune…

Alte bancuri amuzante

Bulă și slăbitul

– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?
– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.
– Și cum faci, le fierbi sau le mânânci crude?
– Niciuna, nici alta! Le sap!

Bulă și notele

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă după Paște

Bulă vine, după Paște, cu ouă roșii la școală. Îi fură cineva un ou.
– Doamna învățătoare, unul dintre colegi mi-a furat un ou.
– Pe cine bănuiești, măi Bulă?
– Pe Gigel! Are buzele și degetele roșii, precis el mi l-a mâncat.                                                                                                                                    Dorind să dea un exemplu, învățătoarea îl pedepsește pe Gigel. După câteva zile însă, dispare de la locul lui, de deasupra tablei, tabloul președintelui, așezat acolo, în an electoral, din dispoziția ministrului.
– Vai, copii, cine a săvârșit un asemenea sacrilegiu?
Bulă ridică mâna, impetuos:
– Doamna, eu bănuiesc pe cineva!
– Pe cine, măi Bulă?
– Tot pe Gigel. Știți și dumneavoastră că cine fură azi un ou, mâine fură un… tablou!

Bulă și soacra

Moare soacra Iui Bulă, iar Ștrulă vine la el:
– Ce s-a întâmplat, măi Bulă de a murit soacră-ta?
– Păi, voiam să facem cartofi și am trimis-o în pivniță, dar a căzut pe scări.
– Vaaai, și ce ați făcut?
– Macaroane cu brânză!

La o unitate militară, vine un general în inspecţie

La o unitate militară, vine un general în inspecţie. Toate bune, cu o singură excepţie: o cămilă legată de un pom.
Generalul întreabă:
– Ce-i cu cămila asta?
– Ştiţi, o folosesc soldaţii fiindcă pe aici nu sunt femei. Peste două săptămâni, generalul ia cămila la el în cort şi apoi iese afară cu pantalonii în vine.
– Deci, aşa o faceţi voi, soldaţii?
– Nu, de obicei ne urcăm pe ea şi mergem în sat la femei…

Un plutonier intră în sala de mese şi zbiară

Într-o duminică în care soldaţii aveau oră liberă, un plutonier intră în sala de mese şi zbiară:
– Unde e soldaţii ??!!
Un altul răspunde:
– Joacă şah!
Plutonierul pleacă spunând:
– Ei bine, las că le iau eu mingea…

CITEŞTE ŞI: BANC | Ora de fizică: „Bulă, ce este un an lumină?”

Banc de weekend | Motiv de mare gelozie

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Ora de fizică: „Bulă, ce este un an lumină?”
Bancuri
BANC | Ora de fizică: „Bulă, ce este un an lumină?”
BANCUL ZILEI | „Două beri fără alcool, vă rog!”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Două beri fără alcool, vă rog!”
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”
Adevarul
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător....
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar fi legată de acordul cu Telefónica
Mediafax
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar...
Parteneri
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”....
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
Click.ro
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
go4it.ro
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu...
