BANCUL ZILEI | A fost odată oală..

A fost odată o oală ce nu voia să fie oală și… au obligat-o. Așa a apărut oala sub presiune…

Alte bancuri amuzante

Bulă și slăbitul

– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?

– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.

– Și cum faci, le fierbi sau le mânânci crude?

– Niciuna, nici alta! Le sap!

Bulă și notele

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă după Paște

Bulă vine, după Paște, cu ouă roșii la școală. Îi fură cineva un ou.

– Doamna învățătoare, unul dintre colegi mi-a furat un ou.

– Pe cine bănuiești, măi Bulă?

– Pe Gigel! Are buzele și degetele roșii, precis el mi l-a mâncat. Dorind să dea un exemplu, învățătoarea îl pedepsește pe Gigel. După câteva zile însă, dispare de la locul lui, de deasupra tablei, tabloul președintelui, așezat acolo, în an electoral, din dispoziția ministrului.

– Vai, copii, cine a săvârșit un asemenea sacrilegiu?

Bulă ridică mâna, impetuos:

– Doamna, eu bănuiesc pe cineva!

– Pe cine, măi Bulă?

– Tot pe Gigel. Știți și dumneavoastră că cine fură azi un ou, mâine fură un… tablou!

Bulă și soacra

Moare soacra Iui Bulă, iar Ștrulă vine la el:

– Ce s-a întâmplat, măi Bulă de a murit soacră-ta?

– Păi, voiam să facem cartofi și am trimis-o în pivniță, dar a căzut pe scări.

– Vaaai, și ce ați făcut?

– Macaroane cu brânză!

La o unitate militară, vine un general în inspecţie

La o unitate militară, vine un general în inspecţie. Toate bune, cu o singură excepţie: o cămilă legată de un pom.

Generalul întreabă:

– Ce-i cu cămila asta?

– Ştiţi, o folosesc soldaţii fiindcă pe aici nu sunt femei. Peste două săptămâni, generalul ia cămila la el în cort şi apoi iese afară cu pantalonii în vine.

– Deci, aşa o faceţi voi, soldaţii?

– Nu, de obicei ne urcăm pe ea şi mergem în sat la femei…

Un plutonier intră în sala de mese şi zbiară

Într-o duminică în care soldaţii aveau oră liberă, un plutonier intră în sala de mese şi zbiară:

– Unde e soldaţii ??!!

Un altul răspunde:

– Joacă şah!

Plutonierul pleacă spunând:

– Ei bine, las că le iau eu mingea…

