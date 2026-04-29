BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi

Mă întreb dacă turiștii chinezi știu că suvernirurile pe care le cumpără sunt tot de la ei.

Gheorghe și Maria

Gheorghe și Maria se pierd în vacanță prin Italia.

– Gheorghe, pornește GPS-ul!

Gheorghe:

– Nu-l mai pornesc, că tot zice „recalculare”. Cred că-i beat!

Maria:

-Normal că-i beat, dacă îl ții în suportul de bere!

Turist în Africa

Un turist vizitează un trib din adâncul Africii și discută cu șeful local.

– Mai există pe aici canibali?

– Bineînțeles că nu! răspunde șeful tribului râzând. Eu l-am mâncat pe ultimul acum o lună.

În croazieră

O tânără și frumoasă domnișoară pleacă în croazieră.

Admiră frumusețile naturii și ține un jurnal de călătorie.

„Ziua întâi. Am ridicat ancora. Timpul e minunat.”

„Ziua a doua. Căpitanul navei s-a uitat lung Ia mine. Se pare că îi plac.”

„Ziua a treia. Căpitanul mi-a facut o declarație de dragoste.”

„Ziua a patra. Mi-a spus că dacă-i resping dragostea va scufunda vasul cu 400 de călători Ia bord.”

„Ziua a cincea. Am salvat viața a 400 de oameni.”

Prosoapele de la hotel

– Dragă, cum se numea hotelul unde am fost anul trecut în concediu?

– Nu mai țin minte, dar stai să mă uit pe prosoape.

Vacanță în România

– Unde ti-ai făcut concediul?

– În România!

– Si cum a fost?

– Am plătit cât în Dubai, dar m-am simțit ca Ia țară.

Ion la munte

Ion a plecat în vacanță la munte.

Când a ajuns, a început să plouă.

A plouat și a doua zi, a plouat și a treia zi și încă șase la rând.

Atunci îl întreabă pe recepționer:

– Ce se-ntâmplă, aici toarnă cu găleata mereu?!

– Nu, desigur că nu. Iarna ninge…

