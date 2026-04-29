Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi

BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi

De: Denisa Crăciun 29/04/2026 | 10:35
BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi
BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi

Este miercuri, zilele libere se apropie cu pași repezi, mai ales că urmează 1 Mai, iar asta înseamnă mini-vacanță. Cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Mă întreb dacă turiștii chinezi știu că suvernirurile pe care le cumpără sunt tot de la ei.

BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi
BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi

Alte bancuri haioase

Gheorghe și Maria

Gheorghe și Maria se pierd în vacanță prin Italia.
– Gheorghe, pornește GPS-ul!
Gheorghe:
– Nu-l mai pornesc, că tot zice „recalculare”. Cred că-i beat!
Maria:
-Normal că-i beat, dacă îl ții în suportul de bere!

Turist în Africa

Un turist vizitează un trib din adâncul Africii și discută cu șeful local.
– Mai există pe aici canibali?
– Bineînțeles că nu! răspunde șeful tribului râzând. Eu l-am mâncat pe ultimul acum o lună.

În croazieră

O tânără și frumoasă domnișoară pleacă în croazieră.
Admiră frumusețile naturii și ține un jurnal de călătorie.
„Ziua întâi. Am ridicat ancora. Timpul e minunat.”
„Ziua a doua. Căpitanul navei s-a uitat lung Ia mine. Se pare că îi plac.”
„Ziua a treia. Căpitanul mi-a facut o declarație de dragoste.”
„Ziua a patra. Mi-a spus că dacă-i resping dragostea va scufunda vasul cu 400 de călători Ia bord.”
„Ziua a cincea. Am salvat viața a 400 de oameni.”

Prosoapele de la hotel

– Dragă, cum se numea hotelul unde am fost anul trecut în concediu?
– Nu mai țin minte, dar stai să mă uit pe prosoape.

Vacanță în România
– Unde ti-ai făcut concediul?
– În România!
– Si cum a fost?
– Am plătit cât în Dubai, dar m-am simțit ca Ia țară.

Ion la munte

Ion a plecat în vacanță la munte.
Când a ajuns, a început să plouă.
A plouat și a doua zi, a plouat și a treia zi și încă șase la rând.
Atunci îl întreabă pe recepționer:
– Ce se-ntâmplă, aici toarnă cu găleata mereu?!
– Nu, desigur că nu. Iarna ninge…

Ce îi făcea Aris Eram colegei Olga la Survivor? Bruneta a dezvăluit tot, în direct la Antena 1
Ce îi făcea Aris Eram colegei Olga la Survivor? Bruneta a dezvăluit tot, în direct la Antena 1
Și-a dezgropat sora și a venit cu scheletul la bancă. Trebuia să dovedească că este decedată pentru ...
Și-a dezgropat sora și a venit cu scheletul la bancă. Trebuia să dovedească că este decedată pentru a primi banii din cont
Tragedie pe DN38. O tânără de 21 de ani a murit după ce a intrat într-un copac
Tragedie pe DN38. O tânără de 21 de ani a murit după ce a intrat într-un copac
Se schimbă tot pentru 5 zodii de la 1 mai. O șansă neașteptată le dă viața peste cap
Se schimbă tot pentru 5 zodii de la 1 mai. O șansă neașteptată le dă viața peste cap
Primele imagini de la priveghiul Erikăi, tânăra de 18 ani care a murit în accidentul din Giurgiu! ...
Primele imagini de la priveghiul Erikăi, tânăra de 18 ani care a murit în accidentul din Giurgiu! Iubitul acesteia, mesaj sfâșietor: „Cât de mult te iubesc”
Rapidiștii adevărați nu se dezic de echipa favorită, indiferent de rezultate, iar noi vă așteptăm ...
Rapidiștii adevărați nu se dezic de echipa favorită, indiferent de rezultate, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID", în direct pe YouTube și Facebook – ProSport, de la 16:45!
