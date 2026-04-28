BANC | Pensionarii și clubul de golf

Patru bătrâni s-au dus la un club să joace golf.

Patru bătrâni s-au dus la un club să joace golf. După câteva minute, unul dintre ei zice:

-Da, se pare că odată cu trecerea anilor aceste dealuri au devenit mai abrupte și mai mari…

-Dar și distanța de la o gaură la alta este tot mai mare și mai mare, zice al doilea.

-Ca să nu mai spun că și crosele au devenit mai grele, vorbi și al treilea.

-Da’ nu vă mai tânguiți atâta, spuneți mulțumesc, că măcar vă aflați pe partea corectă a ierbii, spuse al patrulea bătrân.

Alte bancuri haioase

Un fotbalist la preot:

– Părinte, în RAI se joacă fotbal?

– Trebuie să mă documentez, vino mâine!

A doua zi:

– Părinte, ai aflat?

– Am o veste bună și una rea:

Cea bună: Da, se joacă fotbal.

Cea rea: Joi ai meci.

Bulă, doctorul și durerea de spate

– Ștrulă, am fost la doctor!

– De ce, Bulă?

– Pentru că mă durea spatele în fiecare dimineață, când mă trezeam.

– Și ce a zis?

– Să mă trezesc numai pe la prânz.

Șifonierul

În șifonierul meu, hainele sunt împărțite în 3 categorii:

-de vară

-de iarnă

-în caz că slăbesc

Bulă și slăbitul

– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?

– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.

– Și cum faci, le fierbi sau le mânânci crude?

– Niciuna, nici alta! Le sap!

Un plutonier intră în sala de mese şi zbiară

Într-o duminică în care soldaţii aveau oră liberă, un plutonier intră în sala de mese şi zbiară:

– Unde e soldaţii ??!!

Un altul răspunde:

– Joacă şah!

Plutonierul pleacă spunând:

– Ei bine, las că le iau eu mingea…

