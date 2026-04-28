BANC | Pensionarii și clubul de golf

Patru bătrâni s-au dus la un club să joace golf.
Patru bătrâni s-au dus la un club să joace golf. După câteva minute, unul dintre ei zice:
-Da, se pare că odată cu trecerea anilor aceste dealuri au devenit mai abrupte și mai mari…
-Dar și distanța de la o gaură la alta este tot mai mare și mai mare, zice al doilea.
-Ca să nu mai spun că și crosele au devenit mai grele, vorbi și al treilea.
-Da’ nu vă mai tânguiți atâta, spuneți mulțumesc, că măcar vă aflați pe partea corectă a ierbii, spuse al patrulea bătrân.
Un fotbalist la preot:
– Părinte, în RAI se joacă fotbal?
– Trebuie să mă documentez, vino mâine!
A doua zi:
– Părinte, ai aflat?
– Am o veste bună și una rea:
Cea bună: Da, se joacă fotbal.
Cea rea: Joi ai meci.
Bulă, doctorul și durerea de spate
– Ștrulă, am fost la doctor!
– De ce, Bulă?
– Pentru că mă durea spatele în fiecare dimineață, când mă trezeam.
– Și ce a zis?
– Să mă trezesc numai pe la prânz.
Șifonierul
În șifonierul meu, hainele sunt împărțite în 3 categorii:
-de vară
-de iarnă
-în caz că slăbesc
Bulă și slăbitul
– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?
– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.
– Și cum faci, le fierbi sau le mânânci crude?
– Niciuna, nici alta! Le sap!
Un plutonier intră în sala de mese şi zbiară
Într-o duminică în care soldaţii aveau oră liberă, un plutonier intră în sala de mese şi zbiară:
– Unde e soldaţii ??!!
Un altul răspunde:
– Joacă şah!
Plutonierul pleacă spunând:
– Ei bine, las că le iau eu mingea…
