Bancul începutului de săptămână | 12 copii

Este început de săptămână, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi.
-Câți copii aveți?
-12!
-Și mai faceți?
-Normal, doar nu o să îl lăsăm pe ăla mic să devină un răsfățat!
Bulă la Carrefour
– Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, fustangiule!
Bulă și mama lui
La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!
Bulă și Bubulina
– Am trecut-o pe Bubulina în telefon „Nuțu Cămătaru”.
– De ce, Bulă?
– Pentru că, de fiecare dată când mă sună, vrea bani.
La bar
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.
Bulă în fața Guvernului
Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:
-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.
-De ce, domnule poliţist?
– Deoarece este sediul Guvernului.
-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.
Apare şi nevasta lui Bulă.
-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile…
