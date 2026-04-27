Bancul începutului de săptămână | 12 copii

Este început de săptămână, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești neîncetat.

-Câți copii aveți?

-12!

-Și mai faceți?

-Normal, doar nu o să îl lăsăm pe ăla mic să devină un răsfățat!

Alte bancuri haioase

Bulă la Carrefour

– Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?

– Ok, dar cum o să te recunosc?

– Sunt nevastă-ta, fustangiule!

Bulă și mama lui

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bulă și Bubulina

– Am trecut-o pe Bubulina în telefon „Nuțu Cămătaru”.

– De ce, Bulă?

– Pentru că, de fiecare dată când mă sună, vrea bani.

La bar

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.

– Chelner, 10 whisky!

Le bea pe toate.

– Chelner, 9 whisky, te rog!

Le dă pe gât şi pe astea.

– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!

Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:

– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.

– Păi care este această constatare?

– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Bulă în fața Guvernului

Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:

-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.

-De ce, domnule poliţist?

– Deoarece este sediul Guvernului.

-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.

Apare şi nevasta lui Bulă.

-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile…

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Bolojan și cerșetorul

BANC | Ce i-am spus soției la ieșirea din casă?