Bancul începutului de săptămână | 12 copii

De: Denisa Crăciun 27/04/2026 | 16:04
Este început de săptămână, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești neîncetat.

-Câți copii aveți?

-12!

-Și mai faceți?

-Normal, doar nu o să îl lăsăm pe ăla mic să devină un răsfățat!

Alte bancuri haioase

Bulă la Carrefour

– Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, fustangiule!

Bulă și mama lui
La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bulă și Bubulina

– Am trecut-o pe Bubulina în telefon „Nuțu Cămătaru”.
– De ce, Bulă?
– Pentru că, de fiecare dată când mă sună, vrea bani.

La bar
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Bulă în fața Guvernului
Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:
-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.
-De ce, domnule poliţist?
– Deoarece este sediul Guvernului.
-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.
Apare şi nevasta lui Bulă.
-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile…

BANC | Pe chat: „Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?”
Bancuri
BANC | Pe chat: „Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?”
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
Gandul.ro
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR....
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de...
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un...
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați...
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Parteneri
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
Click.ro
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în...
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în ședința PSD: „Nu există un acord politic post moţiune”
Digi 24
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în...
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii...
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez...
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
go4it.ro
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
Gandul.ro
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune...
