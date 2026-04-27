BANCUL ZILEI | Bolojan și cerșetorul

Bolojan i-a dat unui cerșetor 100 de lei la un semafor, dar i-a reținut CAS, CASS, impozit și acum are ăla să-i dea 2 lei.

Alte bancuri amuzante

La interviu

Un tip merge la un interviu pentru un job la o corporație mare.

HR-ul îl întreabă:

– Care crezi că este cel mai mare defect al tău?

Tipul:

– Sinceritatea.

HR-ul:

– Nu cred că sinceritatea e un defect…

Tipul:

– Mă doare-n cot ce crezi tu.

HR-ul, puțin șocat, continuă:

– Bine… și care este cea mai mare calitate a ta?

Tipul:

– Sunt foarte atent la detalii.

HR-ul:

– Perfect! Dă-mi un exemplu.

Tipul:

– Firma dumneavoastră o să dea faliment în 3 ani, 2 luni și cam 5 zile.

HR-ul:

– Cum ai ajuns la concluzia asta?!

Tipul:

– Păi dacă angajați oameni ca mine… e clar.

La doctor

Un tip merge la doctor și spune:

– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.

Doctorul:

– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!

Tipul:

– Problema e că mă trezesc la 8…

Doctorul îl privește confuz, dar continuă:

– Altceva?

Tipul:

– Da… cred că sunt și puțin paranoid.

Doctorul:

– De ce spui asta?

Tipul (șoptind):

– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.

Doctorul:

– Nu cred că e cazul…

Tipul:

– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!

Doctorul, oftând:

– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.

Tipul:

– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!

Soacra și iubita

Am dus-o să o prezint familiei mele și se trezește mama să o întrebe:

-Auzi…te-ai vopsit? Că săptămâna trecută erai roșcată…

La Istanbul

— Ce faci?

— Mi-a spus psihologul ca atunci când am nervi să mă plimb.

— Unde ești acum?

— Aproape de Istanbul…

Interviul

Un tip merge la interviu pentru un job.

– Bună ziua, spune angajatorul. Aveți experiență în domeniu?

– Da, bineînțeles! răspunde omul.

– Perfect. Și unde ați mai lucrat?

– Păi… am fost manager la o firmă mare.

– Serios? Ce firmă?

– Nu pot să spun, e confidențial.

– În regulă… și ce făceați acolo?

– Coordonam echipa, luam decizii importante…

– Interesant. Și de ce ați plecat?

– S-a închis firma.

– Cum așa?

– Păi… eram singurul angajat și m-am concediat singur că nu mă mai suportam.

