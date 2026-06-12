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BANC | „Bulă, deja aveați patru copii de ce l-ați mai făcut și pe al cincilea?!”

De: Denisa Crăciun 12/06/2026 | 07:07
BANC | Bulă, deja aveați patru copii de ce l-ați mai făcut și pe al cincilea?!
BANC | "Bulă, deja aveați patru copii de ce l-ați mai făcut și pe al cincilea?!"
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Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bulă, deja aveați patru copii, de ce l-ați mai făcut și pe al cincilea?!
– Păi, știi… ne mai rămăseseră câțiva pamperși…

BANC |
BANC | „Bulă, deja aveați patru copii de ce l-ați mai făcut și pe al cincilea?!”

Alte bancuri haioase

Bulă și Cenusăreasa

– Bulă, de când ne-am căsătorit, eu am devenit Cenușăreasa pentru tine
– Cum așa, Bubulino?
– Păi eu gătesc, eu spăl, eu fac curat…
– Ți-am spus că, dacă te măriți cu mine, o să trăiești ca-n povești.

Bulă, Bubulina și mașina nou-nouță
Bulă și Bubulina ies dimineața din scara blocului. Bubulina vede în parcare o mașină nou-nouță.
– Ia uite ce mașină, Bulă! Cine știe ce panaramă din bloc o fi primit-o cadou.
– Bubulino, de fapt este noua ta mașină. La mulți ani!

Bulă si Ștrulă se duc la un hotel de 100 de etaje, fără lift
Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.
Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.
Ei acceptă și pornesc spre ea.
Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:
– Bulă, vreau să-ți spun ceva!
– Nu acum, Ștrulă, urcăm!
Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:
– Bulă, vreau să-ți spun ceva!
– Nu acum, Ștrulă!
Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:
– Acum poți să zici, Ștrulă!
– Am uitat cheile la recepție!

Bubulina la oftalmolog
Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:
– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.
– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.
– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.
– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?
– De ce, Bulă?
– Pentru că deja vezi mai bine…

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Cea mai fericită femeie

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