BANCUL ZILEI | În caz de război

CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Bancul de astăzi te va face să râzi în hohote. Adaptarea la tehnologie a devenit specialitatea românilor, însă în caz de război, puțini știu cum ar arăta „strategia” de apărare a soldaților români.
În caz de război, foarte mulți soldați români au făcut cerere să lucreze de acasă.
Era Bula în război şi tot cerea o permisie fără a o primi. La un moment dat, ca să scape de el, capitanul îi zice:
-Dacă faci o faptă eroica poţi pleca acasă. Nu trec două ore şi Bulă vine cu un tanc inamic nou-nouţ. Primeşte permisia şi când se întoarce mai merge o dată că mai aduce un tanc. La un moment dat, comandantul nu mai vrea să-i dea permisie dacă nu-i spune cum face de aduce tancuri bune de la inamic.
-Păi, dom’ colonel, m-am dus cu tancul spre inamic şi l-am strigat „băi, nu vrei să mergi acasă?”; „Ba da”; „Atunci hai să facem schimb de tancuri”.
Bulă, în prima zi de armată. Un plutonier trece prin faţa rândului de soldaţi şi întreabă:
– Ce-ai fost în viaţa civilă?
Unul brutar, altul măcelar, altul electrician, fiecare după pregătire.
Ajunge ofiţerul la Bulă:
– Ce-ai fost în viaţa civilă?
– Am fost fericit, să trăiţi!
– Aseară, doi dobitoci mi-au spart geamul de la etajul 3 cu praştia, dar lasă că-i aflu eu. Deja am primele indicii. Unul era mai înalt şi unul mai scund, că e o gaura mai sus şi una mai jos.
– Bunicule, tu ai prins și războiul?
– Da, Bulă.
– Și cum a fost?
– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!
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