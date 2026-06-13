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BANCUL ZILEI | În caz de război

De: Irina Vlad 13/06/2026 | 09:19
BANCUL ZILEI | În caz de război
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CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Bancul de astăzi te va face să râzi în hohote. Adaptarea la tehnologie a devenit specialitatea românilor, însă în caz de război, puțini știu cum ar arăta „strategia” de apărare a soldaților români.

În caz de război, foarte mulți soldați români au făcut cerere să lucreze de acasă.

BANCUL ZILEI | În caz de război

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Era Bula în război

Era Bula în război şi tot cerea o permisie fără a o primi. La un moment dat, ca să scape de el, capitanul îi zice:

-Dacă faci o faptă eroica poţi pleca acasă. Nu trec două ore şi Bulă vine cu un tanc inamic nou-nouţ. Primeşte permisia şi când se întoarce mai merge o dată că mai aduce un tanc. La un moment dat, comandantul nu mai vrea să-i dea permisie dacă nu-i spune cum face de aduce tancuri bune de la inamic.

-Păi, dom’ colonel, m-am dus cu tancul spre inamic şi l-am strigat „băi, nu vrei să mergi acasă?”; „Ba da”; „Atunci hai să facem schimb de tancuri”.

Bulă, în prima zi de armată

Bulă, în prima zi de armată. Un plutonier trece prin faţa rândului de soldaţi şi întreabă:

– Ce-ai fost în viaţa civilă?

Unul brutar, altul măcelar, altul electrician, fiecare după pregătire.

Ajunge ofiţerul la Bulă:

– Ce-ai fost în viaţa civilă?

– Am fost fericit, să trăiţi!

Căpitanul aduna batalionul, nervos, şi explică:

– Aseară, doi dobitoci mi-au spart geamul de la etajul 3 cu praştia, dar lasă că-i aflu eu. Deja am primele indicii. Unul era mai înalt şi unul mai scund, că e o gaura mai sus şi una mai jos.

„Bunicule, tu ai prins războiul?”

– Bunicule, tu ai prins și războiul?
– Da, Bulă.
– Și cum a fost?
– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!

BANC | „Bulă, deja aveați patru copii de ce l-ați mai făcut și pe al cincilea?!”

BANC | „Bună, iubitule! Azi-noapte am visat că eram însărcinată cu tine”

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