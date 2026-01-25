Acasă » Știri » Revoltă în Sânmihaiu Român după ce criminalul lui Mario Berinde s-a mutat în localitate. Oamenii au protestat: “Copiii noștri sunt terorizați!”

De: Alina Drăgan 25/01/2026 | 18:19
Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus ieri, 24 ianuarie, pe ultimul drum de familie și apropiați. Iar călăul său, minorul de 13 ani, s-a mutat în localitatea Sânmihaiu Român. Oamenii s-au revoltat și au protestat: Cer ca minorul să fie scos din localitate și pedepsit!

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreagă. Tânărul a fost ucis cu bestialitate. A fost chemat în curtea unuia dintre cei doi agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. Primele rezultate ale autopsiei au arătat că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență, iar ancheta este în desfășurare.

Minorul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde se află în libertate, căci nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal. Acesta a fost adus astăzi, 25 ianuarie, în localitatea Sânmihaiu Român, iar oamenii și-au strigat nemulțumirea. Băiatul s-ar fi mutat în localitate, împreună cu mama sa, la bunici.

Cum au aflat că ucigașul lui Mario a ajuns în localitate, oamenii s-au adunat și s-au revoltat. Aceștia susțin că prezența unui individ capabil de un asasinat premeditat le pune în pericol copiii și liniștea. Localnicii îi cer primarului să nu permită ca băiatul să rămână în comună, de teamă că ar putea deveni, la rândul lor, victime.

„Copiii noștri nu vor să mai meargă la școală. Sunt terorizați. De aia ne-am strâns să facem ceva pentru copilul ăsta, că nu se poate să fie lăsat în liberate. Azi l-a omorât pe unu, mâine îl omoară pe altul. Și el e liber și copiii noștri se duc în pământ”, spune unul dintre localnici.

Situația a escaladat rapid, iar localnicii s-au adunat în fața primăriei dar și a casei bunicilor criminalului, într-un protest spontan. Oamenii sunt revoltați, iar forțele de ordine au intervenit pentru a se asigura că situația nu degenerează. La fața locului au intervenit jandarmii, după ce mai mulți localnici s-au îndreptat spre locuința bunicilor, unde se află minorul. Mulțimea scandează și cere pedepsirea făptașului.

„Ce se întâmplă aici la noi în comună este ieșit din comun, ca să zic așa. Nu mi se pare corect să îl mute, azi e aici la Sânmihaiu. Mâine cine știe unde poate să mai ajungă. Vrem să fie la pușcărie. Acolo este locul lui că este un criminal în serie”, spune un alt localnic.

„Legea Mario”: Petiție prin care se cer pedepse pentru crimele comise de minori

Asemenea oamenilor din localitatea Sânmihaiu Român, mulți români sunt revoltați. O petiție care cere răspunderea penală de la vârsta de 10 ani pentru omor a fost semnată de peste 20.000 de persoane. Petiția se numește „Legea Mario” și a fost inițiată după ce Mario Berinde a fost ucis.

Petiția cere răspunderea penală în cazul crimelor comise de minori. Inițiativa urmărește modificarea Codului penal astfel încât autorii infracțiunilor de omor să fie trași la răspundere penală, indiferent de vârstă, atunci când fapta este comisă cu discernământ.

Petiția propune modificarea Codului penal prin introducerea unor prevederi clare pentru infracțiunile contra vieții. De asemenea, susținătorii petiției susțin că viața unei victime nu poate avea o valoare diferită în funcție de vârsta agresorului.

×