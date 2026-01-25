Acasă » Știri » Mesajul transmis de bunicul criminalului lui Mario Berinde, după revolta localnicilor din Sânmihaiu Român: ”Nu numai el a fost vinovat”

Mesajul transmis de bunicul criminalului lui Mario Berinde, după revolta localnicilor din Sânmihaiu Român: ”Nu numai el a fost vinovat”

25/01/2026 | 19:57
Bunicul minorului de 13 ani, primele declarații

E revoltă generală după crima din localitatea Cenei! Minorul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde se află în libertate, căci nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal. Acesta s-a mutat acum în localitatea Sânmihaiu Român, la bunici. Oamenii din comună sunt revoltați și cer ca acesta să fie pedepsit. Bunicul băiatului a făcut primele declarații despre starea lui.

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreagă. Tânărul a fost ucis cu bestialitate. A fost chemat în curtea unuia dintre cei doi agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. Primele rezultate ale autopsiei au arătat că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență, iar ancheta este în desfășurare.

După ce minorul de 13 ani, implicat în moartea lui Mario, s-a mutat la bunicii săi din Sânmihaiu Român, comunitatea locală a reacționat vehement. Oamenii din sat s-au adunat revoltați în fața primăriei, au protestat și au cerut ca băiatul să fie alungat din localitate și dus în fața legii.

În urma tuturor celor întâmplate, bunicul băiatului de 13 ani a făcut primele declarații. Bărbatul a susținut că vina nu ar trebui să fie pusă doar pe nepotul lui. De asemenea, acesta a punctat că legea ar trebui să stabilească responsabilii și să facă dreptate.

Bunicul a vorbit și despre stare nepotului său. Spune că băiatul de 13 ani este trist și obosit, iar în curând o să regrete totul.

„Nu numai el a fost vinovat. Legea să își facă dreptatea. E obosit. E trist. O să regrete”, a declarat bunicul minorului de 13 ani.

Localnicii vor să îl alunge pe ucigașul lui Mario

După ce au aflat că ucigașul lui Mario a ajuns în Sânmihaiul Român, oamenii s-au adunat și s-au revoltat. Localnicii susțin că prezența unui individ capabil de un asasinat premeditat le pune în pericol copiii și liniștea. I-au cerut primarului să nu permită ca băiatul să rămână în comună, de teamă că ar putea deveni, la rândul lor, victime.

„Copiii noștri nu vor să mai meargă la școală. Sunt terorizați. De aia ne-am strâns să facem ceva pentru copilul ăsta, că nu se poate să fie lăsat în liberate. Azi l-a omorât pe unu, mâine îl omoară pe altul. Și el e liber și copiii noștri se duc în pământ”, spune unul dintre localnici.

Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!

Gestul bizar făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei

