Acasă » Știri » Încă un deces în lumea medicală! Florin Danciu s-a stins: ”Ultima misiune”

Încă un deces în lumea medicală! Florin Danciu s-a stins: ”Ultima misiune”

De: David Ioan 27/01/2026 | 09:02
Încă un deces în lumea medicală! Florin Danciu s-a stins: ”Ultima misiune”
Încă un deces în lumea medicală! Florin Danciu s-a stins. Foto: Facebook

Serviciul Județean de Ambulanță Gorj este în doliu după moartea ambulanțierului Florin Danciu, care a încetat din viață în data de 26 ianuarie 2026, la vârsta de 59 de ani.

Angajatul instituției, cu o vechime de 29 de ani, suferea de o afecțiune gravă care, în ultimele luni, l-a ținut imobilizat la pat.

Încă un deces în lumea medicală

Decesul s-a produs la locuința sa din Stănești, unde se afla alături de familie. Totodată, Florin Danciu era căsătorit și avea o fetiță.

Ambulanţierul Florin Danciu s-a stins din viaţă. Foto: Facebook

Colectivul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj a transmis un mesaj în care anunță pierderea colegului lor și exprimă condoleanțe familiei îndoliate. Reprezentanții instituției au subliniat rolul important pe care ambulanțierul l-a avut în activitatea de urgență și dedicarea cu care și-a desfășurat întreaga carieră.

„Ultima misiune s-a încheiat. Drum lin spre îngeri, coleg drag! Cu inimile cernite de durere, colectivul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj anunță trecerea în neființă a colegului nostru, Danciu Florin. Un om care și-a dedicat viața salvării semenilor, un profesionist care a alergat contra cronometru pentru a smulge vieți din ghearele morții, a pierdut, din păcate, propria luptă cu o boală nemiloasă. A luptat cu demnitate și speranță până în ultima clipă, așa cum a făcut-o mereu și pentru pacienții săi. Sirenele noastre vor suna astăzi mai trist, iar stația va fi mai goală fără zâmbetul și prezența lui. Rămâne în urmă amintirea unui coleg devotat, a unui prieten de nădejde și a unui salvator care și-a onorat misiunea până la capăt. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Suntem alături de voi în aceste momente de cumplită încercare. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină!”, este mesajul reprezentanților SAJ Gorj.

Florin Danciu s-a stins

De asemenea, şi colegii apropiați ai ambulanțierului au transmis mesaje de regret, subliniind profesionalismul și caracterul acestuia.

„Drum lin și odihnă veșnică. Te vom păstra mereu în suflet și în gând Florin! Un coleg cu mult bun simț, un coleg care își făcea treaba ori de câte ori era nevoie, el era acolo aproape de noi toți cei care am lucrat cu el. Cu profundă tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a colegului nostru Florin Danciu, ambulanțier la SAJ Gorj, un om dedicat, un profesionist desăvârșit și un suflet bun. Florin a fost un soț iubitor și un tată devotat, lăsând în urmă o fetiță pentru care a fost un exemplu de curaj și dragoste. După o grea suferință, în care s-a luptat cu demnitate și speranță cu o boală nemiloasă, ne-a părăsit mult prea devreme. Colegii îl vor păstra în amintire ca pe un om altruist, mereu gata să ajute, calm și responsabil, care și-a îndeplinit misiunea cu respect față de viață și față de oameni. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i ofere lumină veșnică”, transmite Marcela Berha, asistentă a SJA Gorj.

CITEŞTE ŞI: Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime

Tragedie la Spitalul din Constanța! Un băiețel de 2 ani a decedat, iar o fetiță de 6 se află în moarte cerebrală

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Știri
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Știri
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în Turcia. Pontul primit de fosta lui parteneră
Digi 24
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în...
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Alocația de hrană crește în 2026. Cine beneficiază și ce sumă se acordă zilnic
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”
Temperatura ideală in casă pentru un somn profund. Cate grade trebuie să ai în casă noaptea
Temperatura ideală in casă pentru un somn profund. Cate grade trebuie să ai în casă noaptea
Scandal în SUA: 40 de milioane de dolari în Bitcoin ar fi dispărut chiar de sub nasul autorităților. ...
Scandal în SUA: 40 de milioane de dolari în Bitcoin ar fi dispărut chiar de sub nasul autorităților. Suspectul este fiul directorului unei companii cu contracte guvernamentale
Dan Petrescu, aproape de revenirea în fotbal. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Dan Petrescu, aproape de revenirea în fotbal. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, ...
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45
Vezi toate știrile
×