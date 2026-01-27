Încă un deces în lumea medicală! Florin Danciu s-a stins: ”Ultima misiune”

Serviciul Județean de Ambulanță Gorj este în doliu după moartea ambulanțierului Florin Danciu, care a încetat din viață în data de 26 ianuarie 2026, la vârsta de 59 de ani.

Angajatul instituției, cu o vechime de 29 de ani, suferea de o afecțiune gravă care, în ultimele luni, l-a ținut imobilizat la pat.

Încă un deces în lumea medicală

Decesul s-a produs la locuința sa din Stănești, unde se afla alături de familie. Totodată, Florin Danciu era căsătorit și avea o fetiță.

Colectivul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj a transmis un mesaj în care anunță pierderea colegului lor și exprimă condoleanțe familiei îndoliate. Reprezentanții instituției au subliniat rolul important pe care ambulanțierul l-a avut în activitatea de urgență și dedicarea cu care și-a desfășurat întreaga carieră.

„Ultima misiune s-a încheiat. Drum lin spre îngeri, coleg drag! Cu inimile cernite de durere, colectivul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj anunță trecerea în neființă a colegului nostru, Danciu Florin. Un om care și-a dedicat viața salvării semenilor, un profesionist care a alergat contra cronometru pentru a smulge vieți din ghearele morții, a pierdut, din păcate, propria luptă cu o boală nemiloasă. A luptat cu demnitate și speranță până în ultima clipă, așa cum a făcut-o mereu și pentru pacienții săi. Sirenele noastre vor suna astăzi mai trist, iar stația va fi mai goală fără zâmbetul și prezența lui. Rămâne în urmă amintirea unui coleg devotat, a unui prieten de nădejde și a unui salvator care și-a onorat misiunea până la capăt. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Suntem alături de voi în aceste momente de cumplită încercare. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină!”, este mesajul reprezentanților SAJ Gorj.

Florin Danciu s-a stins

De asemenea, şi colegii apropiați ai ambulanțierului au transmis mesaje de regret, subliniind profesionalismul și caracterul acestuia.

„Drum lin și odihnă veșnică. Te vom păstra mereu în suflet și în gând Florin! Un coleg cu mult bun simț, un coleg care își făcea treaba ori de câte ori era nevoie, el era acolo aproape de noi toți cei care am lucrat cu el. Cu profundă tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a colegului nostru Florin Danciu, ambulanțier la SAJ Gorj, un om dedicat, un profesionist desăvârșit și un suflet bun. Florin a fost un soț iubitor și un tată devotat, lăsând în urmă o fetiță pentru care a fost un exemplu de curaj și dragoste. După o grea suferință, în care s-a luptat cu demnitate și speranță cu o boală nemiloasă, ne-a părăsit mult prea devreme. Colegii îl vor păstra în amintire ca pe un om altruist, mereu gata să ajute, calm și responsabil, care și-a îndeplinit misiunea cu respect față de viață și față de oameni. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i ofere lumină veșnică”, transmite Marcela Berha, asistentă a SJA Gorj.

CITEŞTE ŞI: Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime

Tragedie la Spitalul din Constanța! Un băiețel de 2 ani a decedat, iar o fetiță de 6 se află în moarte cerebrală