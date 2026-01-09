Acasă » Știri » Care ar fi cauza decesului ambulanțierului Paul Androne, de fapt. Colegii sunt revoltați: „Domnule Raed Arafat, câți mai trebuie să moară?”

Care ar fi cauza decesului ambulanțierului Paul Androne, de fapt. Colegii sunt revoltați: „Domnule Raed Arafat, câți mai trebuie să moară?”

De: Andreea Stăncescu 09/01/2026 | 20:03
Un ambulanțier a murit în timpul unei misiuni / FOTO: Arhivă Cancan.ro

Tragedia petrecută recent în rândul personalului medical a cutremurat comunitatea și a scos în evidență sacrificiile uriașe pe care le fac salvatorii de vieți zi de zi. Paul Antrone, ambulanțier cunoscut pentru devotamentul său, și-a pierdut viața în timp ce își îndeplinea misiunea. Moartea sa ridică semne de întrebare despre presiunea enormă la care sunt supuși oamenii din prima linie.

Paul Antrone a fost un ambulanțier dedicat și apreciat pentru implicarea sa. El a murit în timp ce încerca să salveze viața unei femei aflate în stare gravă. După ce a reușit să o stabilizeze, s-a prăbușit din picioare în timp ce urca targa cu pacienta în ambulanță. Colegul său a sărit imediat să-l ajute și a încercat manevrele de resuscitare. Din păcate, toate eforturile au fost zadarnice.

Acestaera cunoscut ca un om care nu refuza niciodată să ajute pe cineva, indiferent de oră sau de dificultatea situației. În ciuda efortului intens și a volumului mare de muncă, el nu se plângea niciodată și nu părea obosit. Reprezentanții spitalului unde lucra au negat însă ideea că decesul său ar fi fost cauzat de supra-solicitare, ceea ce ridică întrebări despre presiunea uriașă sub care lucrează salvatorii de vieți.

Sursa foto: Facebook

Prietenul său și colegul apropiat a povestit cu emoție că Paul făcea parte din familia sa, că era un om dedicat și curajos, care nu se plângea niciodată și care venea întotdeauna să ajute. Chiar și după o tură liberă, era gata să se implice și să ofere sprijin celor aflați în nevoie. Tragedia scoate în evidență cât de mult sacrificiu și efort ascuns presupune meseria de salvator și cât de fragil poate fi echilibrul dintre viața personală și misiunea de a salva alte vieți.

„Am ajuns, era într-un stop cardiorespirator. Am încercat și am reușit să începem manevrele de resuscitare. În păcate nu a răspuns
la manevrele noastre. Făcea parte din familia mea. Era cel mai bun prieten al meu. Niciodată, niciodată, nu s-a plăsit de nimic, de nimic, de nimic. Sub nicio formă nu era obosit. Veneam din tură liberă, eram pe aceeasi tură, nu pot să îmi explic, nu pot și nu știu”, spunea prietenul său.

