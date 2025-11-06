Acasă » Știri » El este Marian, ambulanțierul SAJ Iași, care a murit subit. Doi copii minori au rămas orfani

De: Irina Vlad 06/11/2025 | 14:40
Timofte Marian Alexandru, ambulanțier din cadrul SAJ Iași, a murit subit la vârsta de 45 de ani./ sursă foto: Facebook

Timofte Marian Alexandru, ambulanțier din cadrul SAJ Iași, a murit subit la vârsta de 45 de ani. Bărbatul a suferit un infarct, iar moartea sa ridică multe semne de întrebare – mai ales că cei apropiați susțin că nu se confrunta cu probleme de sănătate. 

Nenorocirea s-a petrecut pe data de 4 noiembrie, în ziua în care Marian Timofte era liber. Bărbatul de 45 de ani se afla alături de soția lui, iar la un moment dat a suferit un infarct. Speriată, femeia a sunat la 112, iar echipajul medical a decis transportarea lui la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” din Iași. În ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor depuse de medici, Marian nu a mai avut nicio șansă.

Moartea ambulanțierului Marian este învăluită în mister

Ambulanțierul Marian era căsătorit și avea doi copii minori. Moartea prematură și fulgerătoare a acestuia a ridicat multe semne de întrebare în rândul celor care l-au cunoscut, mai ales că nu se știa cu probleme de sănătate.

Vestea morții sale a îndurerat întreaga comunitate din Iași. Atât colegii lui Marian, cât și reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Iași au transmis mesaje emoționante în amintirea ambulanțieruluiâ.

„Conducerea Serviciului de Ambulanță Județean Iași își exprimă profundul regret pentru trecerea în neființă a colegului nostru, Timofte Marian Alexandru, șofer autosanitară, un om dedicat, respectat și iubit de toți cei care l-au cunoscut. Plecarea lui dintre noi lasă un gol imens în colectivul nostru.

Îi vom păstra mereu vie amintirea, cu recunoștință pentru profesionalismul, calmul și devotamentul de care a dat dovadă zi de zi. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor apropiați, tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis conducerea Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

”Dumnezeu să te odihnească în pace, Marian. Nu îmi vine să cred! Condoleanțe familiei”, a fost mesajul postat de unul dintre colegii  ambulanțierului.

”Am pierdut un coleg tânăr, Timofte Marian Alexandru, ambulanțier la SAJ Iași, la doar 45 de ani. Dumnezeu să-l odihnească”, a mai scris un alt coleg.

”Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Băiat tânăr, cu doi copii minori acasă. Condoleanțe, Oana Timofte. Multă putere pentru a putea trece peste această imensă durere”, a mai transmis un apropiat.

