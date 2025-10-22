Anchetă la Spitalul Beiuș! Iuliana Zdrâncă a murit după ce ar fi așteptat 8 ore pentru îngrijiri medicale: ”Au lăsat-o să se stingă”

Anchetă la Spitalul Municipal Beiuș după decesul unei paciente de 79 de ani. Iată ce s-a întâmplat!

Autoritățile au demarat o anchetă penală și disciplinară la Spitalul Municipal Beiuș, după ce o femeie de 79 de ani a fost găsită inconștientă în salon, fără supraveghere medicală, și a decedat ulterior la Spitalul Județean din Oradea. Incidentul ridică semne serioase privind modul în care pacienții sunt monitorizați în cadrul unității medicale și a declanșat anchete interne și proceduri legale.

Ce declarații a făcut fiica pacientei

Pacienta, Iuliana Zdrâncă, fusese internată la secția de Ortopedie pentru o problemă aparent minoră a unui picior, care ulterior s-a dovedit a fi o tromboflebită netratată la timp. Familia a sesizat că starea acesteia se agravase semnificativ, găsind-o inconștientă în salon, cu semne evidente de suferință și insuficiență acută. Apelul către serviciul de urgență a fost efectuat chiar din incinta spitalului, dar intervenția a fost considerată tardivă. Pacienta a fost transferată de urgență la Oradea, însă decesul a survenit la o zi după incident.

Conform documentelor medicale și declarațiilor oficiale ale spitalului, diagnosticul inițial al pacientei fusese considerat minor, iar internarea în secția de Ortopedie a fost realizată pentru monitorizare și perfuzii. Ulterior, tromboflebita a fost identificată, iar transferul către Chirurgie a fost recomandat, dar coordonarea internă a secțiilor și supravegherea pacientei au fost insuficiente, ceea ce a condus la agravarea stării sale.

„Mama a murit pentru că a fost complet ignorată și tratată cu neglijență. Niște oameni care se declară medici au lăsat-o să se stingă, de parcă viața ei nu mai conta. Mi s-a spus că analizele sunt foarte bune și că a fost consultată și de chirurgul Ștefan Andor, care era de gardă, iar acele înroșiri ale pielii ar fi, de fapt, de la coxartroză. Au internat-o la secția de Ortopedie și i-au pus perfuzii. Am venit la spital la 17:30 și am întrebat unde e mama. Nimeni nu știa. Am căutat-o din salon în salon. Într-unul am găsit-o: cu ochii dați peste cap, abdomenul umflat cât o căldare, abia respira. Femeile din salon mi-au spus că de dimineață n-a fost nimeni la ea. Ele au crezut că era operată și sub efectul anesteziei Doctorița de pe ambulanță mi-a spus că mamei i s-au blocat rinichii, că nu o poate transporta, că moare pe drum, că trebuie să-i pună o sondă. Ea i-a pus sonda și i-a scos urina pe loc. Apoi l-a chemat pe medicul de gardă, care a apărut după vreo 20 de minute”, a spus fiica pacientei, potrivit Bihoreanul.

Familia victimei a depus plângere penală și a inițiat o acțiune civilă pentru malpraxis, solicitând investigarea detaliată a situației și identificarea responsabililor pentru neglijența care a dus la deces. Ancheta internă a spitalului a concluzionat că medicul de gardă de la momentul internării a fost singurul sancționat disciplinar, însă procurorii urmează să stabilească responsabilitățile tuturor cadrelor implicate, precum și eventualele lacune în procedurile de monitorizare.

