Anchetă la Spitalul Beiuș! Iuliana Zdrâncă a murit după ce ar fi așteptat 8 ore pentru îngrijiri medicale: ”Au lăsat-o să se stingă”

De: Anca Chihaie 22/10/2025 | 18:03
Anchetă la Spitalul Municipal Beiuș după decesul unei paciente de 79 de ani. Iată ce s-a întâmplat!

Autoritățile au demarat o anchetă penală și disciplinară la Spitalul Municipal Beiuș, după ce o femeie de 79 de ani a fost găsită inconștientă în salon, fără supraveghere medicală, și a decedat ulterior la Spitalul Județean din Oradea. Incidentul ridică semne serioase privind modul în care pacienții sunt monitorizați în cadrul unității medicale și a declanșat anchete interne și proceduri legale.

Ce declarații a făcut fiica pacientei

Pacienta, Iuliana Zdrâncă, fusese internată la secția de Ortopedie pentru o problemă aparent minoră a unui picior, care ulterior s-a dovedit a fi o tromboflebită netratată la timp. Familia a sesizat că starea acesteia se agravase semnificativ, găsind-o inconștientă în salon, cu semne evidente de suferință și insuficiență acută. Apelul către serviciul de urgență a fost efectuat chiar din incinta spitalului, dar intervenția a fost considerată tardivă. Pacienta a fost transferată de urgență la Oradea, însă decesul a survenit la o zi după incident.

Conform documentelor medicale și declarațiilor oficiale ale spitalului, diagnosticul inițial al pacientei fusese considerat minor, iar internarea în secția de Ortopedie a fost realizată pentru monitorizare și perfuzii. Ulterior, tromboflebita a fost identificată, iar transferul către Chirurgie a fost recomandat, dar coordonarea internă a secțiilor și supravegherea pacientei au fost insuficiente, ceea ce a condus la agravarea stării sale.

