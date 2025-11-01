Acasă » Știri » Dezvăluiri surprinzătoare despre bărbatul de 72 de ani din Bacău care și-a ucis soția: „Îi cunosc foarte bine pe dânșii și știu…”

Dezvăluiri surprinzătoare despre bărbatul de 72 de ani din Bacău care și-a ucis soția: „Îi cunosc foarte bine pe dânșii și știu…”

De: Mirela Loșniță 01/11/2025 | 14:25
Dezvăluiri surprinzătoare despre bărbatul de 72 de ani din Bacău care și-a ucis soția: „Îi cunosc foarte bine pe dânșii și știu...”
Sursă foto: Facebook

Tragedie cumplită în comuna Poduri, din județul Bacău. O femeie în vârstă de 63 de ani a fost ucisă cu sânge rece de propriul său soț. Bărbatul, în vârstă de 72 de ani, a încercat să își pună capăt zilelor după ce și-a lăsat partenera fără viață. 

Crimă teribilă în județul Bacău. Un bărbat și-a ucis soția, iar apoi a încercat să își pună capăt zilelor. Acesta a ajuns în stare extrem de gravă la spital, dar câteva ore mai târziu, s-a stins din viață. Tragedia ar fi avut loc în urma unui scandal, care a izbucnit între cei doi.

Dezvăluiri despre bărbatul de 72 de ani din Bacău care și-a ucis soția

Se pare că între cei doi au existat scandaluri mai vechi, care au degenerat într-un conflict violent, iar apoi într-o tragedie. Bărbatul de 72 de ani și-ar fi atacat soția cu un cuțit. După aceea, și-ar fi sunat sora și ar fi mărturisit fapta comisă.

„La locul solicitării au găsit două persoane, una de sex feminin, fără semne vitale, s-a constatat decesul, şi o persoană de sex masculin, cu plăgi tăiate în zona cervicală anterioară”, a declarat Aura Creţu, medic Serviciul de Ambulanţă Bacău.

După ce și-a ucis soția, bărbatul a încercat să își ia viața. A fost transportat de urgență la spital, dar în ciuda eforturilor medicilor, acesta a murit.

„A fost adus în compartimentul UPU al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Moineşti cu plagă înjunghiată la nivelul cervical anterior şi plagă înjunghiata la nivel de torace anterior”, a declarat Corina Dascălu, medic Spitalul Moineşti.

Primarul comunei Poduri, Diana Narcisa Miclăuş, a declarat că aceștia erau oameni foarte respectați în comunitate, fiind cunoscuți mai ales ca niște oameni credincioși, care mergeau foarte des la biserică.

„Sunt consternată la aflarea acestei veşti, chiar vă spun sincer că am amuţit, mai ales că îi cunosc foarte bine pe dânşii şi ştiu ce fel de oameni sunt. Chiar este un mare necaz asupra comunităţii şi asupra familiei”, a declarat Diana Narcisa Miclăuş, primar Poduri.

Gabriela Iftimie a fost găsită moartă în casă, chiar de soțul ei. Doi copii au rămas acum orfani de mamă

