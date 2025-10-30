Acasă » Știri » Gabriela Iftimie a fost găsită moartă în casă, chiar de soțul ei. Doi copii au rămas acum orfani de mamă

De: Irina Rasoveanu 30/10/2025 | 18:14
Gabriela Iftimie a murit la 42 de ani/ Sursa foto: Facebook

Tragedie românească în Marea Britanie! Gabriela Iftimie, o femeie de 42 de ani, originară din județul Botoșani, a fost găsită fără suflare în locuința sa din Anglia. Aceasta a lăsat în urma sa un soț și doi copii de 19, respectiv 12 ani. Familia este în stare de șoc și nu își explică ce s-a întâmplat. Medicii nu au stabilit cu exactitate cauza decesului, dar primele date arată ce i-ar fi putut aduce moartea. 

Gabriela Iftimie și soțul ei părăsiseră România de peste 10 ani, în căutarea unui trai mai bun. Cei doi se stabiliseră în Marea Britanie, acolo unde își construiseră o nouă viață. Apropiații din Botoșani au dezvăluit pentru presa locală că familiei îi mergea foarte bine peste hotare.

„Erau bine, munceau, erau fericiți”, au povestit rudele.

Ce arată primele date despre cauza morții Gabrielei Iftimie

Gabriela Iftimie a fost găsită fără suflare în propria locuință din Marea Britanie. Chiar soțul ei a fost cel care a făcut descoperirea dureroasă, după ce s-a întors acasă de la muncă. Acesta a alertat imediat autoritățile.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au confirmat decesul femeii de 42 de ani și au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia. Primele date arată că Gabriela Iftimie ar fi murit în urma unui infarct, însă urmează ca medicii legiști să comunice cauza decesului, după examinarea trupului neînsuflețit.

Gabriela Iftimie/ Sursa foto: Facebook

Femeia a lăsat în urma sa o familie îndurerată, un soț care o iubea enorm și doi copii- o fiică de 19 ani și un băiețel de aproximativ 12 ani. Acu, ei se pregătesc să o conducă pe Gabriela pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc în Anglia.

Apropiații sunt în stare de șoc, mai ales că și sora Gabrielei s-a stins din viață, în urmă cu doi ani, în condiții similare. Femeia a murit la vârsta de 43 de ani, tot în străinătate, iar cauza decesului a fost infarctul.

