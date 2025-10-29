Jessica, o tânără de doar 33 de ani, a fost ucisă de iubitul ei. Unde a fost găsit criminalul, la câteva ore după fapta odioasă

O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea din Castelnuovo del Garda, Italia, unde o femeie de 33 de ani pe numeJessica, a fost ucisă cu sânge rece de partenerul ei de viață. Cei doi aveau o relație conflictuală și s-au certat de mai multe ori din anul 2023.

O femeie în vârstă de 33 de ani, și-a pierdut viața, după ce a fost ucisă de iubitul ei. Jessica se mutase din Brazilia în Italia, unde trăia o relație marcată de violență constantă cu Douglas, un bărbat de 41 de ani, muncitor, care o agresa de ani de zile.

Cei doi locuiau împreună din 2023, într-un apartament din Castelnuovo del Garda, însă în relația lor nu a existat niciodată liniște. Tânăra apelase în repetate rânduri la poliție pentru ajutor, însă agresorul a continuat să o lovească. În urmă cu ceva timp, Douglas a târât-o de păr pe stradă, a lovit-o cu pumnii și i-a zgâriat fața cu o cheie. Deși judecătorii au decis atunci ca bărbatul să poarte o brățară electronică, aceasta l-a iertat sperând poate într-o schimbare.

Situația a degenerat tragic duminică, 26 octombrie, când o ceartă între cei doi s-a transformat într-un act criminal. Într-un acces de furie, Douglas a înjunghiat-o pe Jessica de mai multe ori, lăsând-o într-o baltă de sânge, apoi a părăsit locul faptei. Ulterior, a sunat la poliție, amenințând că își va lua viața. Carabinierii l-au găsit aproape de vechiul spital din Valeggio sul Mincio, plin de sânge, cu brățara electronică ruptă și abandonând mașina victimei, în care se afla arma crimei.

În timpul interogatoriului, Douglas și-a recunoscut fapta și a fost arestat pentru 24 de ore. În apartamentul său, autoritățile au descoperit cadavrul Jessicăi, dar și alcool și droguri. Agresorul era cunoscut pentru consumul de substanțe interzise și fusese anterior condamnat pentru conducere sub influența alcoolului.

