Acasă » Știri » Jessica, o tânără de doar 33 de ani, a fost ucisă de iubitul ei. Unde a fost găsit criminalul, la câteva ore după fapta odioasă

Jessica, o tânără de doar 33 de ani, a fost ucisă de iubitul ei. Unde a fost găsit criminalul, la câteva ore după fapta odioasă

De: Andreea Stăncescu 29/10/2025 | 20:55
Jessica, o tânără de doar 33 de ani, a fost ucisă de iubitul ei. Unde a fost găsit criminalul, la câteva ore după fapta odioasă
Jessica a fost ucisă la 33 de ani

O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea din Castelnuovo del Garda, Italia, unde o femeie de 33 de ani pe numeJessica, a fost ucisă cu sânge rece de partenerul ei de viață. Cei doi aveau o relație conflictuală și s-au certat de mai multe ori din anul 2023.

O femeie în vârstă de 33 de ani, și-a pierdut viața, după ce a fost ucisă de iubitul ei. Jessica se mutase din Brazilia în Italia, unde trăia o relație marcată de violență constantă cu Douglas, un bărbat de 41 de ani, muncitor, care o agresa de ani de zile.

Cei doi locuiau împreună din 2023, într-un apartament din Castelnuovo del Garda, însă în relația lor nu a existat niciodată liniște. Tânăra apelase în repetate rânduri la poliție pentru ajutor, însă agresorul a continuat să o lovească. În urmă cu ceva timp, Douglas a târât-o de păr pe stradă, a lovit-o cu pumnii și i-a zgâriat fața cu o cheie. Deși judecătorii au decis atunci ca bărbatul să poarte o brățară electronică, aceasta l-a iertat sperând poate într-o schimbare.

Situația a degenerat tragic duminică, 26 octombrie, când o ceartă între cei doi s-a transformat într-un act criminal. Într-un acces de furie, Douglas a înjunghiat-o pe Jessica de mai multe ori, lăsând-o într-o baltă de sânge, apoi a părăsit locul faptei. Ulterior, a sunat la poliție, amenințând că își va lua viața. Carabinierii l-au găsit aproape de vechiul spital din Valeggio sul Mincio, plin de sânge, cu brățara electronică ruptă și abandonând mașina victimei, în care se afla arma crimei.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă...

În timpul interogatoriului, Douglas și-a recunoscut fapta și a fost arestat pentru 24 de ore. În apartamentul său, autoritățile au descoperit cadavrul Jessicăi, dar și alcool și droguri. Agresorul era cunoscut pentru consumul de substanțe interzise și fusese anterior condamnat pentru conducere sub influența alcoolului.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea muzicii populare! Una dintre marile artiste s-a stins din viață: „O grea și lungă suferință”

Sergiu Opaeț, directorul unei școli, a murit la doar 35 de ani. Mesajul TULBURĂTOR pe care l-a postat cu câteva zile înainte

Tags:
Iți recomandăm
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Știri
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Mesajul generalului american: ”Îmi va lipsi foarte mult”
Showbiz internațional
Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Mesajul generalului american: ”Îmi va lipsi…
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei „fantomă”
Mediafax
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi...
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Gandul.ro
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile pe TikTok
Adevarul
Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile...
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza
Mediafax
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia...
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Gandul.ro
Cum se calculează ÎNTREȚINEREA la bloc. Ce soluție au la îndemână datornicii
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri
Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Mesajul generalului american: ”Îmi ...
Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Mesajul generalului american: ”Îmi va lipsi foarte mult”
Când și unde va fi înmormântată Ștefania Szabo. Sicriul cu trupul neînsuflețit al medicului va ...
Când și unde va fi înmormântată Ștefania Szabo. Sicriul cu trupul neînsuflețit al medicului va fi depus în 3 locații
Marius Tucă Show începe joi, 30 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 30 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Artista din România care s-a trezit peste noapte cu o sumă URIAȘĂ în conturi: ”Am zis că e o ...
Artista din România care s-a trezit peste noapte cu o sumă URIAȘĂ în conturi: ”Am zis că e o eroare!”
Principala IPOTEZĂ în cazul morții Ștefaniei Szabo. Obiectul găsit lângă trupul neînsuflețit ...
Principala IPOTEZĂ în cazul morții Ștefaniei Szabo. Obiectul găsit lângă trupul neînsuflețit al medicului
Vezi toate știrile
×