Doliu în lumea muzicii populare! Una dintre marile artiste s-a stins din viață: „O grea și lungă suferință”

Este doliu în lumea muzicii populare. Una dintre artistele apreciate s-a stins din viață. Aceasta a murit în urma unei lupte lungi și chinuitoare cu o boală nemiloasă. Anunțul trist al decesului a fost făcut chiar de către soțul ei. Fanii sunt în doliu, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Iustina Crișan Dejeu, una dintre cele mai apreciate voci ale Transilvaniei, s-a stins din viață. Cântăreața a murit după o lungă și chinuitoare luptă cu o boală necruțătoare. Din păcate, în cele din urmă, corpul ei a cedat.

Iustina Crișan Dejeu a murit

Anunțul trist al decesului a fost făcut public chiar de către soțul regretatei artiste. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Zamfir Dejeu și-a declarat suferința și a anunțat că aceasta o să fie condusă pe ultimul drum joi, în data de 30 octombrie.

„Dragi prieteni, cu durere în inimă vă înștiințez că ieri mi-a murit soția, Iustina, după o grea și lungă suferință. Înmormântarea va avea loc joi, 30 octombrie orele 12:00, în satul natal – Morlaca nr. 329, la casa părintească. Va avea loc și un priveghi miercuri, 29 octombrie, orele 18:45 la Cimitirul Central din Cluj Napoca. Cu părere de rău, Dumnezeu s-o ierte”, a scris soțul Iustinei Crișan Dejeu, în mediul online.

Când va fi înmormântată Iustina Crișan Dejeu

Moartea Iustinei Crișan Dejeu a adus multă durere pentru cei care au cunoscut-o, pentru colegii de breaslă, dar și pentru fani. Anunțul decesului a șocat pe toată lumea, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene” transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați, la trecerea la cele veșnice a interpretei de muzică populară Iustina Crișan-Dejeu, una dintre cele mai autentice voci ale Transilvaniei. Prin vocea sa, prin repertoriul autentic și prin dragostea față de valorile satului românesc, artista a păstrat vie tradiția cântecului din zona Huedinului. Înregistrările sale rămân un reper prețios pentru cercetătorii și iubitorii de folclor. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”.

