Acasă » Știri » Doliu în lumea muzicii populare! Una dintre marile artiste s-a stins din viață: „O grea și lungă suferință”

Doliu în lumea muzicii populare! Una dintre marile artiste s-a stins din viață: „O grea și lungă suferință”

De: Alina Drăgan 29/10/2025 | 14:55
Doliu în lumea muzicii populare! Una dintre marile artiste s-a stins din viață: „O grea și lungă suferință”
Doliu în lumea muzicii populare /Foto: Facebook

Este doliu în lumea muzicii populare. Una dintre artistele apreciate s-a stins din viață. Aceasta a murit în urma unei lupte lungi și chinuitoare cu o boală nemiloasă. Anunțul trist al decesului a fost făcut chiar de către soțul ei. Fanii sunt în doliu, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Iustina Crișan Dejeu, una dintre cele mai apreciate voci ale Transilvaniei, s-a stins din viață. Cântăreața a murit după o lungă și chinuitoare luptă cu o boală necruțătoare. Din păcate, în cele din urmă, corpul ei a cedat.

Iustina Crișan Dejeu a murit

Anunțul trist al decesului a fost făcut public chiar de către soțul regretatei artiste. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Zamfir Dejeu și-a declarat suferința și a anunțat că aceasta o să fie condusă pe ultimul drum joi, în data de 30 octombrie.

„Dragi prieteni, cu durere în inimă vă înștiințez că ieri mi-a murit soția, Iustina, după o grea și lungă suferință. Înmormântarea va avea loc joi, 30 octombrie orele 12:00, în satul natal – Morlaca nr. 329, la casa părintească. Va avea loc și un priveghi miercuri, 29 octombrie, orele 18:45 la Cimitirul Central din Cluj Napoca. Cu părere de rău, Dumnezeu s-o ierte”, a scris soțul Iustinei Crișan Dejeu, în mediul online.

Iustina Crișan Dejeu s-a stins din viață /Foto: Facebook

Când va fi înmormântată Iustina Crișan Dejeu

Moartea Iustinei Crișan Dejeu a adus multă durere pentru cei care au cunoscut-o, pentru colegii de breaslă, dar și pentru fani. Anunțul decesului a șocat pe toată lumea, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene” transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați, la trecerea la cele veșnice a interpretei de muzică populară Iustina Crișan-Dejeu, una dintre cele mai autentice voci ale Transilvaniei.

Prin vocea sa, prin repertoriul autentic și prin dragostea față de valorile satului românesc, artista a păstrat vie tradiția cântecului din zona Huedinului. Înregistrările sale rămân un reper prețios pentru cercetătorii și iubitorii de folclor. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”.

Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani

Tragedie în familia fostului internațional, Stuart Pearce. Fiul său, Harley, a murit la doar 21 de ani

Tags:
Iți recomandăm
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie
Știri
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie
Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis muzician. Cine era „cântărețul”, de fapt, și câți bani i-a trimis
Știri
Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet…
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
Mediafax
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la...
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
Gandul.ro
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut...
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali, găsită moartă
Adevarul
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea...
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Mediafax
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
Prosport.ro
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
Gandul.ro
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui ...
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie
Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis ...
Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis muzician. Cine era „cântărețul”, de fapt, și câți bani i-a trimis
Maria de la Insula Iubirii face lumină! Ce se întâmplă în procesul dintre ea și Oana Monea, după ...
Maria de la Insula Iubirii face lumină! Ce se întâmplă în procesul dintre ea și Oana Monea, după ce s-ar fi bătut în Phuket: “Voi arăta și eu mesajele de jignire”
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste ...
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
S-a aflat motivul pentru care Nicola din Iași și-a luat viața la doar 21 de ani. Cu cine avusese un ...
S-a aflat motivul pentru care Nicola din Iași și-a luat viața la doar 21 de ani. Cu cine avusese un conflict aprins
Dosar penal pentru explozia din Rahova! Cine sunt cele 6 persoane care vor fi audiate
Dosar penal pentru explozia din Rahova! Cine sunt cele 6 persoane care vor fi audiate
Vezi toate știrile
×