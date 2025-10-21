Acasă » Știri » Tragedie în familia fostului internațional, Stuart Pearce. Fiul său, Harley, a murit la doar 21 de ani

De: Anca Chihaie 21/10/2025 | 19:44
Harley a murit într-un accident de tractor /Foto: social media

Tragedie în familia legendarului fotbalist Stuart Pearce! Fiul său, Harley, a murit într-un accident de tractor.

O veste cutremurătoare a lovit lumea fotbalului și familia fostului internațional englez Stuart Pearce. Harley, fiul său cel mai mic, în vârstă de doar 21 de ani, și-a pierdut viața într-un accident tragic de tractor, joi după-amiază. Incidentul s-a petrecut în circumstanțe dramatice, după ce utilajul a ieșit de pe carosabil în urma unei explozii a unui cauciuc, potrivit primelor informații. Salvatorii au ajuns rapid la fața locului, însă pentru tânăr nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decedat imediat.

Harley, descris de apropiați ca un tânăr plin de energie și cu un zâmbet molipsitor, se remarca nu doar prin spiritul său cald, ci și prin ambiția sa de a dezvolta afaceri în agricultură.

Lucra pe mai multe ferme din zonele Wiltshire și Gloucestershire și se implica activ în managementul propriilor proiecte, fiind văzut de mulți ca un tânăr harnic, creativ și cu spirit antreprenorial. Familia sa a fost complet devastată de pierderea lui.

„Familia noastră este complet șocată și îndurerată de pierderea fiului și fratelui nostru iubit, Harley. A fost un băiat de aur, cu un zâmbet molipsitor, care a lăsat o amprentă de neșters în inimile tuturor celor care l-au cunoscut.

Cu o forță tăcută și o bunătate profundă, ne-a făcut extrem de mândri de omul în care se transformase – harnic, ambițios și plin de spirit antreprenorial în domeniul agricol.

Odihnește-te în pace, fiule și frate drag. Nu te vom uita niciodată”, au transmis părinții și sora lui Harley, potrivit The Sun.

Povestea lui Harley nu poate fi separată de cea a tatălui său, Stuart Pearce, considerat o adevărată legendă a fotbalului britanic. Fost căpitan al naționalei Angliei, Pearce și-a câștigat locul în istorie prin dăruirea și caracterul său puternic. Momentul cel mai memorabil al carierei sale a rămas episodul în care a continuat să joace aproape zece minute într-un meci West Ham Watford, în 1999, deși și-a fracturat piciorul. Această demonstrație de curaj și determinare l-a transformat într-un simbol al perseverenței pentru fani și colegi.

