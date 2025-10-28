Acasă » Știri » Doliu în lumea tiktokerilor! Tânărul care „iubea pe toată lumea” a murit la doar 25 de ani

Doliu în lumea tiktokerilor! Tânărul care „iubea pe toată lumea” a murit la doar 25 de ani

De: Mirela Loșniță 28/10/2025 | 12:27
Doliu în lumea tiktokerilor! Tânărul care „iubea pe toată lumea” a murit la doar 25 de ani
Sursă foto: Instagram

Ben Bader, un cunoscut influencer de pe platforma TikTok în vârstă de 25 de ani, s-a stins din viață. Anunțul despre moartea sa tragică a fost făcut de iubita lui, într-un mesaj emoționant.

Bader, un star din Miami care oferea sfaturi utile de lifestyle și financiare pentru peste 200.000 de urmăritori pe Instagram, TikTok și X, a decedat pe data 23 octombrie, conform postării sfâșietoare pe care iubita sa a făcut-o pe TikTok.

Ben Bader s-a stins din viață la 25 de ani

„Ultimele zile au fost cele mai grele din întreaga mea viață și nu m-am mai confruntat niciodată cu așa ceva. Ben a fost cea mai bună, grijulie și generoasă persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Îi iubea sincer pe toți cei pe care îi cunoștea și era mereu pozitiv”, a spus iubita acestuia, sfâșiată de durere.

Cauza morții cunoscutului influencer rămâne „necunoscută”, iar iubita lui Ben Bader a descris-o ca fiind „extrem de bruscă”. Părinții lui urmează să afle mai multe detalii în zilele următoare.

„Nu știe nimeni cu adevărat și părea extrem de neașteptat. Nu au existat semne că se va întâmpla, trebuia să mergem la cină în acea seară și părea atât de normal”, a mai adugat iubita lui Bader.

Sursă foto: Instagram

Ea a spus că a vorbit prin video cu Bader, cu doar câteva ore înainte de deces și că părea „atât de fericit și normal”. Prietenii și urmăritorii influencerului au postat mesaje emoționante pentru a-i onora memoria.

„Ai fost un scriitor atât de talentat. Lumea are noroc că mintea și sufletul tău sunt imortalizate pe platforme. Nu voi uita niciodată conversația noastră sinceră”, a scris o colegă creatoare, Trina Nuance.

Jimmy Farley a scris că „va mulțumi pentru totdeauna lui Dumnezeu că a avut norocul să-l numească prietenul său”.

„Aș face orice doar ca să mă bați încă o dată 1 la 1 sau să rimezi ‘Nobody’s Perfect’ în mașină”, a adăugat Farley. „Mi-e deja dor de tine, prietene.”

