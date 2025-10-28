Tragedie la Dinamo! Portarul Devis Epassy va absenta în Cupa României după ce a pierdut o ființă dragă

Tragedie la Dinamo! Echipa rămâne fără portar înaintea meciului din Cupa României, după ce în familia acestuia s-a produs un incident nefericit.

Clubul Dinamo trece printr-un moment dificil, după ce portarul camerunez Devis Epassy a fost lovit de o pierdere uriașă pe plan personal. Fotbalistul a primit vestea morții fratelui său chiar înaintea partidei din Cupa României Betano, ceea ce l-a determinat să se întoarcă de urgență în Franța, alături de familie.

„Începe Cupa, CS Dinamo e primul adversar. Ne-am pregătit normal, ne respectăm adversarul. Mâine nu ne putem baza pe Devis, are o mare pierdere în familie, fratele lui a murit. Toată echipa e alături de el”, a declarat Kopic.

Devis Epassy este în doliu

Antrenorul, jucătorii și stafful tehnic au transmis sprijinul lor necondiționat sportivului, într-un moment care depășește orice rivalitate sportivă. Tragedia personală l-a obligat să ia o pauză de la fotbal și să se întoarcă la familia lui. Colegii au reacționat imediat, iar clubul a transmis public un mesaj de solidaritate față de portarul camerunez.

„Alături de Devis!

Din nefericire, portarul echipei noastre trece printr-o perioadă dificilă pe plan personal. El nu va face parte din lotul echipei în perioada următoare, fiind alături de familia sa, în Franţa.

Reste fort, Devis! Nous vous soutenons!”, este comunicatul emis de Dinamo.

Meciul din Cupa României, care opune FC Dinamo formației CS Dinamo, are oricum o simbolistică aparte. Cele două echipe împart același nume și același spirit, dar provin din eșaloane diferite. Confruntarea este privită de suporteri ca o întâlnire între prezentul și trecutul unei legende fotbalistice. În ciuda diferenței de nivel, duelul este așteptat cu interes de către fanii lui Dinamo.

