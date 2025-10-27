S-a aflat cauza morții Alinei, tânăra de 30 de ani internată într-un spital din Iași. Femeia avea o fiică în vârstă de 7 ani

O tânără de 30 de ani, mamă a unei fetițe, a pierdut lupta cu viața după ce a suferit o criză severă de astm bronșic în timpul spitalizării. Internată pentru o intervenție chirurgicală planificată, starea ei s-a agravat brusc iar eforturile medicilor de a o resuscita nu au fost suficiente.

O tânără de 30 de ani, mamă a unei fetițe, a decedat recent la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. Femeia era internată pentru o intervenție chirurgicală planificată, însă nu a apucat să fie operată, deoarece a suferit o criză severă de astm bronșic care a degenerat rapid într-un stop cardio-respirator.

Potrivit medicilor, pacienta suferea de astm bronșic sever, dificil de controlat, și primise tratament imunosupresor biologic. Criza s-a declanșat spontan în salon, demonstrând cât de imprevizibile pot fi astfel de episoade, chiar și sub supravegherea medicală. Femeia fusese evaluată constant de alergolog și avea un istoric de stop cardiac similar cu zece ani în urmă. Intervenția chirurgicală planificată pentru boala Basedow nu a mai putut fi realizată din cauza agravării bruște a stării sale.

„Pacienta era internată din 20 octombrie în Chirurgie IV, în vederea unei intervenţii pentru boala Basedow. Avea de mai mulți ani astm bronșic, aflat sub tratament. Nu a primit anestezie; nu s-a inițiat intervenția chirurgicală, pentru că pacienta a făcut o criză de astm bronșic, status asmoticus, cu stop cardio-respirator în salon. A fost resuscitată timp de 30 de minute. Inima și-a reluat activitatea, dar a rămas în comă la Terapie Intensivă, intubată, ventilată mecanic timp de mai multe zile. A fost tratată cu toate mijloacele disponibile, împreună cu medicul neurolog. Din păcate, nu și-a revenit, a facut din nou stop cardiac și nu a mai răspuns la manevrele de resuscitare. Pacienta avea un plămân astmatic – greu de controlat crizele de astm. A primit și tratament biologic imunosupresor. Era internată pentru o tiroidă mare, compresivă, dar era un teren alergic, făcea frecvent crize de astm greu de tratat. Era verificată de alergolog. Criza a făcut-o spontan în salon, așa cum ar fi putut să o facă și în afara spitalului. Ea a mai avut un stop cardiac prin același mecanism în urmă cu 10 ani. Stopul cardio-respirator fiind în spital, a fost inițial resuscitată de medicii ATI, dar neurologic nu şi-a revenit”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Spiridon” laşi.

Familia tinerei de 30 de ani este răpusă de durere, după ce a aflat vestea tragică. Alina a lăsat în urmă o fetiță de doar 7 ani și un soț care va trebui să îi preia rolul de sprijin și să se ocupe de creșterea copilului.

„Uneori, viața ne surprinde în cel mai dur mod posibil. Am avut privilegiul să fiu alaturi de voi în cele mai fericite momente: zâmbete, lacrimi de bucurie, clipe care rămân pentru totdeauna în amintire. Am fost și la momente mai puțin fericite, în care am suferit împreună… indiferent de situație, am fost chemat ca fotograf și m-am simțit ca parte din familie. Ea era o mamă și o soție cu un suflet nemărginit, blând, cu bun simț și eleganță în tot ceea ce făcea. Alături de ea și de el, am învățat cât de frumoasă poate fi viața când oamenii trăiesc cu bunătate, respect și iubire. Astăzi, cu greu găsesc cuvintele potrivite… Oamenii ca ea nu se uită ușor… rămân în amintiri, în fotografii, în inimile celor care au cunoscut-o. Drum lin, suflet frumos. Gândurile mele se îndreaptă către familia ei și către Alin, cel rămas în urmă. Dumnezeu să te întărească, să fii atât mamă, cât și tată”, este mesajul lui Mihai Vlăduț Romilă.

