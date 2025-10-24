Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani

Doliu în lumea din online! Emman Atienza, o tânără în vârstă de 19 ani celebră pe TikTok, s-a stins din viață subit. Ce a postat tatăl său în mediul online, după această tragedie? Află în articol!

Vestea tristă a fost dată chiar de părinții ei, Kim Atienza, un prezentator de televiziune filipinez și Felicia Hung, mama care este femeie de afaceri. Aceștia au descris tragedia ca fiind un „deces neașteptat”, semn că tânăra nu suferea de vreo boală care să ducă la acest final tragic la o vârstă atât de tragică.

„Cu profundă tristețe împărtășim trecerea în neașteptată a fiicei și surorii noastre, Emman”, a transmis familia printr-un comunicat, potrivit DailyMail.

A murit Emma Atienza

Emman Atienza s-a stins vineri dimineață în casa ei din Los Angeles, iar cauza decesului nu a fost făcută încă publică, părinții preferând momentan să nu vorbească despre acest lucru.

Cu peste 900 de mii de urmăritori pe TikTok, Emman avea un conținut pozitiv și le aduce bucurie și iubire tuturor celor care o apreciau pentru ceea ce face.

„Emman avea un fel aparte de a-i face pe oameni să se simtă văzuți și auziți și nu se temea să-și împărtășească propria experiență în domeniul sănătății mintale. Autenticitatea ei i-a ajutat pe mulți să se simtă mai puțin singuri.”

Pozitivitatea și energia ei au adus-o în preferințele internauților. Ultimul ei TikTok postat în urmă cu 3 zile a adunat peste 9 milioane de vizualizări, peste 100.000 de aprecieri și aproape 13.000 de comentarii.

De asemenea, conturile sale de socializare s-au umplut de mesaje de adio din partea oamenilor care au iubit-o și sunt șocați de această moarte total neașteptată la o vârstă atât de mică.

„Nu-mi vine să cred că ai plecat. Ai fost mereu prezent, amuzant, vesel, plin de viață și o lumină în preajma ta. Odihnească-se în pace, Emman.” Nu vei fi uitat niciodată. Îți mulțumim pentru vocea ta, pentru că ai luptat alături de noi chiar și într-o perioadă scurtă de timp. Ai ajutat atât de mulți oameni să-și găsească voința și să vadă o nouă zi.” Nu m-ai cunoscut niciodată, dar am fost un fan tăcut. Videoclipurile tale au adus lumină în cele mai întunecate zile ale mele. Cumva, m-ai făcut să zâmbesc din nou.”, au fost unele dintre comentarii, potrivit sursei menționate.

