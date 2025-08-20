BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei

O influenceriță cunoscută a murit la vârsta de 27 de ani, după ce mașina în care se afla a fost nimerită de un glonț. Tânăra se afla pe scaunul din dreapta, iar soțul ei conducea atunci când tragedia s-a petrecut. Iată ce s-a întâmplat!

O tragedie șocantă s-a petrecut în Glendale. Yarely Ashley Hermosillo, o tânără cunoscută pe rețelele de socializare, și-a pierdut viața din cauza unui glonț care nu ar fi trebuit să o nimerească pe ea.

Influenceriță omorâtă în plină stradă

Totul ar fi început atunci când cei doi, influencerița și soțul acesteia, s-au oprit la un semafor roșu. Ei bine, aceștia au avut ghinionul de a se afla fix în mijlocul unui scandal între alți doi participanți la trafic.

Două mașini au oprit lângă ei, pe benzi separate, iar șoferii se aflau într-un conflict vizibil.

Unul dintre aceștia, Jesus Preciado Dousten, în vârstă de 33 de ani, se afla pe banda din mijloc, iar șoferul cu care se afla într-un conflict era pe banda din dreapta, potrivit polițiștilor din Glendale, scrie protv.ro.

Conform primelor informații, Dousten ar fi scos un pistol, l-ar fi îndreptat spre geamul șoferului și ar fi tras un singur foc. Glonțul ar fi trecut prin geamul mașinii și a nimerit-o pe Yarely în cap.

Oamenii legii au început o investigație pentru a afla de ce s-a tras spre mașina în care tânăra se afla. Sergenul de poliție din Glendale, Brian Hoskins, a declarat pentru AZ Family:

„Întrebarea mea este în continuare, de ce ați trage la întâmplare în cealaltă direcție? Evident, nu știa că cealaltă mașină era acolo.”

Vinovatul a fost acuzat de crimă de gradul doi, agresiune gravă și punere în pericol a copiilor.

Yarely Ashley Hermosillo era mama unui băiețel în vârstă de 4 ani și avea peste 300.000 de urmăritori pe rețelele de socializare. Aceasta posta filmulețe din zona culinară și oferea sfaturi părinților. Acum, familia este în stare de șoc și trăiește o durere de neimaginat.

CITEȘTE ȘI:

Alertă în Timișoara! David și Rafael, doi frați de 9 și 14 ani, au dispărut fără urmă

Doliu în lumea modei! Alessandro Laschiavo a murit într-un accident rutier