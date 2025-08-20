Doliu în lumea modei! Alessandro Laschiavo a murit într-un accident rutier

Este doliu în lumea modei internaționale! Designerul italian Alessandro Laschiavo a murit la vârsta de 57 de ani în urma unui accident rutier produs la Capalbio, pe șoseaua Aurelia. Autoritățile iau în considerare varianta în care bărbatul ar fi suferit un infarct în timp ce conducea.

Alessandro Loschiavo, originar din Roma, a murit într-un accident rutier pe Aurelia, la Capalbio. Italianul, în vârstă de 59 de ani, era un designer renumit și un profesor de istoria artei foarte apreciat la liceul Montale din Bravetta. Marți, 19 august, acesta călătorea cu Fiatul său 500 X în direcția Romei când ar fi intrat pe cealaltă bandă de mers – din motive care sunt în curs de investigare – și s-a răsturnat în afara carosabilului.

Alessandro Laschiavo a murit în urma unui accident rutier

Pentru a evita coliziunea frontală cu mașina designerului, șoferul unui TIR de pe sensul opus de mers- care este român – a tras de volan brusc și a intrat într-o fabrică de brânzeturi. Mașina în care se afla Alessandro Loschiavo a devenit un morman de fiare contorsionate. Designerul a rămas strivit în mașină și a murit pe loc. Oficialii italieni iau în calcul varianta ca designerul din Milano să fi suferit un infarc în timp ce conducea.

De asemenea, un angajat al magazinului de brânzeturi a fost transportat la spitalul San Giovanni di Dio din Orbetello. Și șoferul camionului, românul de 58 de ani, a fost salvat și transportat la spitalul din Grosseto în stare critică.

Alessandro Loschiavo era un designer de renume internațional. După cum se poate citi în CV-ul său, a absolvit I.S.I.A. Industrial Design Institute și lucra la Milano din 2000. Ca designer, a primit de opt ori premiul Good Design Award de la The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, iar un articol desenat de el face parte din colecția permanentă a Triennale Design Museum din Milano.

Proiectele și produsele sale au fost expuse în diverse alte muzee și galerii din Europa, China, Japonia și Statele Unite, precum Chelsea Art Museum din New York, Science & Technology Museum din Shanghai și Today Art Museum din Beijing. Art-director al Aliantedizioni, brand pentru o colecție de accesorii dedicate oamenilor și locuințelor lor, colaborează, de asemenea, cu alte companii și instituții internaționale ca consultant de design, curator de expoziții, profesor și fotograf. Recent, a fost profesor de istoria artei la liceul Montale din Bravetta.

