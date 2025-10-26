Turist canadian, de urgență la spital după ce a fost atacat de urs în Brașov! A scăpat ca prin minune din ghearele animalului

Un incident grav a avut loc sâmbătă dimineață, în zona montană a Brașovului. Un turist canadian a fost atacat de un urs în timp ce se afla pe traseul albastru care leagă Tâmpa de masivul Postăvarul. Potrivit primelor informații, bărbatul a plecat singur în drumeție la ora 5 dimineața, fără însoțitori sau ghid montan.

Ajuns în apropierea Peșterii de Lapte, o zonă aflată nu departe de stațiunea Poiana Brașov, canadianul s-a trezit față în față cu ursul. Animalul l-a atacat violent, provocându-i mai multe răni, însă, potrivit autorităților, viața bărbatului nu este în pericol. În acest moment nu este clar cum a reușit victima să scape din ghearele animalului.

A reușit să se salveze și a cerut ajutor

După atac, turistul a reușit să se deplaseze singur până în zona Izvorului de la Cariera de Piatră, unde a întâlnit un bărbat care i-a oferit ajutor. Acesta l-a transportat imediat la postul de Poliție din Poiana Brașov. De acolo, echipajul SMURD l-a preluat și l-a dus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

Medicii au declarat că turistul se află în stare stabilă și că rănile nu îi pun viața în pericol. Cu toate acestea, incidentul a stârnit îngrijorare în rândul autorităților și al localnicilor din zonă, având în vedere numărul tot mai mare de apariții ale urșilor în apropierea traseelor frecventate de turiști.

Autoritățile au pornit pe urmele ursului

Imediat după atac, Primăria Brașov a format o echipă de intervenție alcătuită din jandarmi, salvamontiști, voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) și angajați ai Regiei Pădurilor Kronstadt. Echipa, coordonată de viceprimarul Dan Ghiță, a plecat în căutarea animalului considerat periculos.

Potrivit reprezentanților primăriei, în cazul în care ursul va fi identificat, acesta va fi împușcat, întrucât este vorba despre un exemplar agresiv care pune în pericol siguranța publică.

Tot mai multe atacuri de urs în România

Cazul turistului canadian readuce în atenție problema atacurilor de urs tot mai frecvente în România. În ultimii ani, numărul incidentelor de acest tip a crescut semnificativ, în special în județele Brașov, Harghita și Covasna. Autoritățile susțin că extinderea zonelor turistice și lipsa hranei în păduri determină animalele să se apropie tot mai mult de așezările umane.

Deși există proceduri pentru tranchilizarea și relocarea urșilor agresivi, multe dintre cazuri se soldează cu împușcarea animalelor, pentru a preveni noi atacuri. Specialiștii atrag însă atenția că soluția pe termen lung rămâne educarea turiștilor și respectarea regulilor de siguranță pe munte pentru ca o drumeție să nu se transforme într-o luptă pentru supraviețuire.

