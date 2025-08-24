Motociclist polonez, mușcat de urs pe Transfăgărășan. Animalul s-a năpustit asupra lui în timp ce se afla într-o coloană de mașini

Un nou atac al urșilor pe Transfăgărășan! Un bărbat de 73 de ani, de origine poloneză, a fost rănit după ce a fost mușcat de un urs, pe traseul Barajul Vidraru – Curtea de Argeș. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale imediat după atac.

O nouă victimă a urșilor în zona Transfăgărășanului. Motociclistul polonez se deplasa în coloană în apropiere de Valea lui Stan și a fost nevoit să oprească din cauza traficului aglomerat. În acel moment, animalul aflat pe marginea drumului l-a mușcat de gamba piciorului drept, potrivit Ziarul de Muscel. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri.

Când au ajuns autoritățile, motocicleta se afla pe marginea drumului, iar bărbatul era adăpostit într-o mașină pentru a scăpa de animalul sălbatic. Deși rănit, acesta a refuzat transportul la spital. Potrivit autorităților, acesta este încă un caz care se adaugă pe lista victimelor atacurilor de urs de pe Transfăgărășan.

„Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetățean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcția Baraj Vidraru – Curtea de Argeș, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-a mușcat de gamba piciorului drept. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical care a acordat îngrijiri medicale bărbatului. Persoana în cauză a refuzat transportul la spital”, a transmis IPJ Argeș.

Un italian a murit, după ce a hrănit un urs

În urmă cu o lună a avut loc în tragedie în apropiere de barajul Vidraru, în zona Hotelului Posada. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost atacat de o ursoaică cu pui. Victima, aflată alături de prieteni, s-a apropiat prea mult de animal pentru a face fotografii și chiar a încercat să-l hrănească, ignorând panourile de avertizare din zonă.

Gestul imprudent i-a fost fatal, fiind tras de urs până într-o râpă de 70 de metri, unde a fost găsit fără suflare. Recuperarea trupului a fost extrem de dificilă, iar salvatorii au fost la rândul lor atacați. Autoritățile avertizau, la acel moment, asupra pericolului interacțiunii cu urșii.

