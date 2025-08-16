Clipe de groază pentru Elena Udrea și familia ei! La un pas de a fi atacați de un urs

Elena Udrea pare să fie urmărită de ghinion. În timp ce se afla la Sinaia, fosta ”blondă de la Cotroceni” și familia ei au trăit o sperietură soră cu moartea, după ce au fost la un pas să fie atacați de un urs.

Ceea ce trebuia să fie un weekend petrecut în familie, la munte, s-a transformat într-un coșmas pentru Elena Udrea. Fosta Ministră a Turismului a dat nas în nas cu un urs, sălbăticiune care a intrat în curtea vilei unde era cazată.

Elena Udrea, la un pas de a fi atacată de un urs

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare pe data de 17 iulie 2025, după ce a executat trei ani și 10 luni din pedeapsa de 6 ani primită în dosarul ”Gala Bute”. La scurt timp după ce a ieșit din spatele gratiilor, dornică să petreacă timpul cu familia ei, fosta ”Blondă de la Cotroceni” a ales să meargă câteva zile la Sinaia, în apropierea pârtiilor de schi ”Drum de Vară” și ”Târlea.

În timpul escapadei, Elena Udrea și familia sa au avut parte de clipe de groază. Fostul ministru a dat nas în nas cu un urs, incident care s-a petrecut în curtea unității de cazare unde era cazată. Sălbăticiunea s-a apropiat periculos de mult de ea și familia ei, a intrat în curtea cabanei, provocând panică și nesiguranță.

Din fericire, câinii de pază au reușit să îl alunge. Întâmplarea a fost făcută publică pe o rețea de socializare, acolo unde Elena Udrea a încărcat o fotografie cu fiica ei și cu patrupedul care i-a salvat de la o nenorocire.

”Eva și Igor, care ne-a apărat de urs, aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”, a scris Elena Udrea în dreptul unei imagini cu fiica sa și cu câinele care le-a salvat viața.

De când a fost eliberată din închisoare (de pe data de 17 iulie), primul lucru pe care Elena Udrea l-a făcut a fost să plece într-o vacanță. Fostul ministru și-a dorit să stea cât mai mult timp alături de familia ei, motiv pentru care imediat după ce a ajuns în sânul familiei a plecat cu fiica și soțul ei în Delta Dunării, la casa socrilor ei – vezi AICI imagini.

