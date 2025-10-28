Acasă » Știri » Ultima imagine cu Ștefania Szabo, înainte să moară. Cum arăta medicul de la Spitalul de Urgență Buzău

Ultima imagine cu Ștefania Szabo, înainte să moară. Cum arăta medicul de la Spitalul de Urgență Buzău

De: Alina Drăgan 28/10/2025 | 11:36
Ultima imagine cu Ștefania Szabo, înainte să moară. Cum arăta medicul de la Spitalul de Urgență Buzău
Ultima imagine cu Ștefania Szabo, înainte să moară /Foto: Facebook
Tragedie în Buzău! Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită moartă în această dimineață. Femeia zăcea fără suflare în Camera de Gardă de pe secția de Chirurgie. Ce a făcut aceasta cu doar o zi înainte să moară?

În data de 28 octombrie, la ora 6 dimineața, Ştefania Szabo a fost găsită fără viață în Camera de Gardă. Descoperirea tragică a fost făcută de un coleg. Femeia împlinise 37 de ani pe data de 1 octombrie și ocupa funcția de director al unității sanitare din 2021.

Ultima imagine cu Ștefania Szabo, înainte să moară

Decesul Ștefaniei Szabo a venit ca un șoc pentru colegi. Femeia a fost găsită moartă în această dimineață, în jurul orei 6. Mai avea doar 2 ore până ieșea din gardă, dar nu a mai apucat să plece acasă. Colegilor de pe secție le-a atras atenția faptul că alarma de la telefonul Ștefaniei suna încontinuu, așa că unul dintre ei a intrat în camera de gardă să vadă ce se întâmplă.

„Pentru că alarma îi suna încontinuu, un angajat al secției ar fi intrat să vadă ce se întâmplă, moment în care a găsit-o fără viață”, a povestit managerul spitalului.

Nimic nu a prevestit tragedia. Luni, cu doar o zi înainte să moară, Ștefania Szabo a fost prezentă la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Buzău. În cadrul evenimentului, aceasta a ținut un discurs și a vorbit despre o reclamație ce fusese făcută la adresa spitalului.

Ultima imagine cu Ștefania Szabo, înainte să moară

„Făcea cel puțin șapte gărzi lunar”

Pentru moment nu se cunosc cauzele decesului. Medicul chirurg urma un tratament cardiac ușor, dar managerul precizează că se confrunta în ultima perioadă cu oboseală accentuată. Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă.

„Medicul urma un tratament cardiac ușor, dar managerul spune că se confrunta în ultima perioadă cu oboseală accentuată. Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă.

Ieri a participat la un eveniment public al spitalului, unde a fost inaugurată o nouă secție și a vorbit în fața presei. Ștefania Szabo era medic chirurgie generală și director medical al spitalului din august 2020”, a transmis jurnalista Carla Cristina Tănăsie.

Foto: Facebook

