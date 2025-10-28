Ce fel de medic era Ștefania Szabo, de fapt. Spitalul Județean Buzău a pierdut o valoare: „Fiecare pacient este un univers întreg”

Directorul medical al Spitalului de Urgență Buzău, medicul chirurg Ştefania Szabo, a fost găsit mort marți dimineață în camera de gardă a unității sanitare. Ștefania intrase în gardă luni dimineața și a participat la inaugurarea unei extinderi a secției de Pneumologie.

Ştefania Szabo a împlinit 37 de ani pe data de 1 octombrie și era director al unității sanitare din anul 2021. Doctorița se odihnea în camera de gardă de pe secția Chirurgie. Descoperirea tragică s-a făcut în momentul în care alarma îi suna încontinuu, iar un angajat al secției a intrat în încăpere să vadă ce se întâmplă. A fost sesizată Poliția, reprezentanți ai SSM și ITM, iar o anchetă este în desfășurare pentru a stabili împrejurările decesului.

Ce fel de medic era Ștefania Szabo

În ultima sa postare publică, Ștefania Szabo a scris pe Facebook despre provocările zilnice cu care se confruntă în spital. Ea a precizat că medicina nu înseamnă doar tratamente și diagnostice, ci și dorința de a fi sprijin acolo unde este cea mai mare nevoie.

„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente şi diagnostice, ci şi inimă, empatie şi dorinţa de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, scria medicul pe Facebook la începutul lunii septembrie.

Managerul spitalului din Buzău a mărturisit că dr. Szabo trebuia să iasă din gardă la ora 8 dimineața. Mai mult decât atât, medicul chirurg urma un tratament cardiac ușor, dar managerul precizează că se confrunta în ultima perioadă cu oboseală accentuată. Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă.

„Pot să vă spun, aşa cum aţi observat şi ieri la conferinţă, că totul era normal. Sunt cei de la poliţie şi cei de la ITM în cadrul spitalului. Era în timpul activităţii azi-noapte, era de gardă, avea să iasă la 8 dimineaţa, în această dimineață. (…) Doamna doctor era unul dintre medicii care avea minimum șapte gărzi pe lună, plus activitate pe secţie, plus activitate medicală, fiecare zi era intercalată. (…) Ultimul consult unde a fost prezentă, a fost pe la ora 00:00 azi-noapte, apoi a urcat la Camera de Gardă. Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim”, a declarat Sorin Pătrașcu, managerul spitalului județean de urgențe Buzău.

