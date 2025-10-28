Acasă » Știri » Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei

Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei

De: Mirela Loșniță 28/10/2025 | 10:45
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Sursă foto: Facebook

Durere fără margini la Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Medicul chirurg Ştefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în această dimineață, în camera de gardă a unității sanitare de către un angajat al secției Chirurgie.

Ştefania Szabo împlinise 37 de ani pe data de 1 octombrie și ocupa funcția de director al unității sanitare din 2021. Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a precizat că dr. Szabo a fost găsită moartă cu puțin timp înainte de ora 6:00, de către un angajat al secției chirurgie.

Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo

Aceasta se odihnea în camera de gardă de pe secția Chirurgie. Descoperirea s-a făcut în momentul în care alarma îi suna încontinuu, iar un angajat al secției a pătruns în încăpere să vadă ce se întâmplă. A fost sesizată Poliția, reprezentanți ai SSM și ITM, iar o anchetă este în desfășurare pentru a stabili împrejurările decesului.

Medicul chirurg urma un tratament cardiac ușor, dar managerul precizează că se confrunta în ultima perioadă cu oboseală accentuată. Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă. Jurnalista Carla Cristina Tănăsie a oferit detalii cutremurătoare despre tragedia care a șocat lumea medicală din Buzău. Aceasta a relatat informații despre circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Elena Mateescu anunță când vine iarna ADEVĂRATĂ în România. La ce trebuie să ne așteptăm în perioada următoare
Elena Mateescu anunță când vine iarna ADEVĂRATĂ în România. La ce trebuie să...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Medic chirurg de 37 de ani, găsită decedată în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău. Ancheta este în derulare.
Stefania Szabo era director medical și medic chirurg la Spitalul Județean de Urgență Buzău si a fost găsită in această dimineață decedată ,în camera de gardă din spital, de către un alt medic. A fost sesizată Poliția, reprezentanți ai SSM și ITM, iar o anchetă este în desfășurare pentru a stabili împrejurările decesului.
Medicul urma un tratament cardiac ușor, dar managerul spune că se confrunta în ultima perioadă cu oboseală accentuată. Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă.
Ieri a participat la un eveniment public al spitalului, unde a fost inaugurată o nouă secție și a vorbit în fața presei.
Stefania Szabo era medic chirurgie generală și director medical al spitalului din august 2020. A lucrat ca medic rezident în chirurgie generală la Spitalul de Urgență Floreasca (2014–2020). Era doctorand la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, unde absolvise Facultatea de Medicină, promoția 2013.
Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită”, a fost mesajul postat în mediul online de jurnalista Carla Cristina Tănăsie.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, găsit mort în camera de gardă. Ștefania Szabo avea 37 de ani

Cântăreț de 28 de ani, MORT după ce a schimbat medicația. Avertismentul făcut de medicii legiști!

Tags:
Iți recomandăm
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”
Știri
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea…
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game of Thrones”!
Showbiz internațional
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din…
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Gandul.ro
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Digi24
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia...
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Gandul.ro
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să ...
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game ...
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game of Thrones”!
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
Jamaica, amenințată de uraganul Melissa. Este cea mai puternică furtună din anul 2025
Jamaica, amenințată de uraganul Melissa. Este cea mai puternică furtună din anul 2025
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: ...
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: „Un om de nădejde”
Cu ce avere a rămas medicul Ștefania Szabo după divorțul cu scandal de fostul soț. O parte era moștenită
Cu ce avere a rămas medicul Ștefania Szabo după divorțul cu scandal de fostul soț. O parte era moștenită
Vezi toate știrile
×