Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei

Durere fără margini la Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Medicul chirurg Ştefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în această dimineață, în camera de gardă a unității sanitare de către un angajat al secției Chirurgie.

Ştefania Szabo împlinise 37 de ani pe data de 1 octombrie și ocupa funcția de director al unității sanitare din 2021. Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a precizat că dr. Szabo a fost găsită moartă cu puțin timp înainte de ora 6:00, de către un angajat al secției chirurgie.

Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo

Aceasta se odihnea în camera de gardă de pe secția Chirurgie. Descoperirea s-a făcut în momentul în care alarma îi suna încontinuu, iar un angajat al secției a pătruns în încăpere să vadă ce se întâmplă. A fost sesizată Poliția, reprezentanți ai SSM și ITM, iar o anchetă este în desfășurare pentru a stabili împrejurările decesului.

Medicul chirurg urma un tratament cardiac ușor, dar managerul precizează că se confrunta în ultima perioadă cu oboseală accentuată. Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă. Jurnalista Carla Cristina Tănăsie a oferit detalii cutremurătoare despre tragedia care a șocat lumea medicală din Buzău. Aceasta a relatat informații despre circumstanțele în care s-a produs incidentul.

„Medic chirurg de 37 de ani, găsită decedată în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău. Ancheta este în derulare.

Stefania Szabo era director medical și medic chirurg la Spitalul Județean de Urgență Buzău si a fost găsită in această dimineață decedată ,în camera de gardă din spital, de către un alt medic. A fost sesizată Poliția, reprezentanți ai SSM și ITM, iar o anchetă este în desfășurare pentru a stabili împrejurările decesului.

Medicul urma un tratament cardiac ușor, dar managerul spune că se confrunta în ultima perioadă cu oboseală accentuată. Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă.

Ieri a participat la un eveniment public al spitalului, unde a fost inaugurată o nouă secție și a vorbit în fața presei.

Stefania Szabo era medic chirurgie generală și director medical al spitalului din august 2020. A lucrat ca medic rezident în chirurgie generală la Spitalul de Urgență Floreasca (2014–2020). Era doctorand la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, unde absolvise Facultatea de Medicină, promoția 2013.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită”, a fost mesajul postat în mediul online de jurnalista Carla Cristina Tănăsie.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, găsit mort în camera de gardă. Ștefania Szabo avea 37 de ani

Cântăreț de 28 de ani, MORT după ce a schimbat medicația. Avertismentul făcut de medicii legiști!