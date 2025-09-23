Acasă » Știri » A vrut să își opereze sânii, dar s-a ales mutilată pe viață. Medicul e cunoscut în România

A vrut să își opereze sânii, dar s-a ales mutilată pe viață. Medicul e cunoscut în România

De: Irina Rasoveanu 23/09/2025 | 11:56
A vrut să își opereze sânii, dar s-a ales mutilată pe viață. Medicul e cunoscut în România
Probleme pentru o femeie din Satu Mare/ Sursa foto: Observator News, Pixabay

Caz controversat în Satu Mare! O femeie de 55 de ani a fost abordată de un medic într-un salon de înfrumusețare și a decis să se opereze la sâni, după o primă consultație. Situația nu a decurs așa cum se aștepta. Aceasta s-a trezit mutilată pe viață, iar acum își caută dreptatea în instanță. Medicul este cunoscut în România, dar are o altă specializare, nu cea estetică. 

Medicul acuzat de femeie că a mutilat-o este Sorin Ianceu, unul dintre supraviețuitorii accidentului aviatic din Apuseni, în urma căruia și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion. Acesta a susținu că a vrut să o ajute pe pacientă, chiar dacă nu are specializare în medicină estetică.

„Eu după accident am făcut… aşa, o chestie: dar din dar se face rai. Am ajutat pacienţi, orice pacienţi care m-au solicitat să-i ajut, indiferent că au fost specialitatea mea sau nu”, a explicat medicul Sorin Ianceu, pentru Observator News.

Femeia din Satu Mare a fost mutilată în urma operației

Femeia de 55 de ani a povestit că l-a cunoscut pe Sorin Ianceu într-un salon de înfrumusețare. Acolo a avut loc și prima consultație pentru intervenția ce avea să urmeze. De asemenea, atunci au stabilit și detaliile operației.

Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care trebuie să fie atente la cheltuieli
Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care...
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici...

„Totul a început la un salon in Satu Mare, salon de frizerie, manichiura pedichiura. Acolo a venit soția medicului să pună acid în buze. Am mers și eu să îmi pun acid în buze. Din vorba in vorba eu am întrebat dacă ar putea să îmi pună acid în pomeți.

Doamna a zis sa vorbesc cu soțul dânsei care e chirurg și l-am întrebat cat m-ar costa. El mi-a spus că în jur de 1500 de euro. I-am spus că în condițiile acestea mai degrabă mi-aș face sânii”, a declarat pacienta, conform Obiectiv-sm.ro.

În cele din urmă, operația a fost decontată de către stat. Chiar dacă femeia a optat pentru un lifting mamar, medicul a trecut în documente un diagnostic fictiv – mastită fibrochistică. Intervenția a costat 7.300 de lei din bani publici.

Femeia a povestit că operația a avut loc la spitalul din Beiuș, acolo unde a făcut și câteva investigații specifice. După intervenție, potrivit spuselor sale, Sorin Ianceu i-a scos firele chiar la ea acasă, nu într-un mediu steril.

Ulterior, femeia a început să se confrunte cu probleme. A observat că sânii ei nu arătau deloc bine, așa că s-a prezentat de urgență la UPU în Satu Mare. Un chirurg a consultat-o și a realizat că situația este una neplăcută.

„În Satu Mare trebuia să vină medicul în data de 6 septembrie să îmi scoată firele, la salonul de frizerie unde ne-am întâlnit prima dată, dar nu a venit și mi-a scris un mesaj că vine el la mine acasă.

Atunci mi-a scos pansamentul, o parte din fire și mi-am văzut prima dată sânii cum arată. Sânii mei nu arătau deloc bine, am ajuns la Urgență în Satu Mare, acolo toată lumea s-ar mirat de sânii mei, de cum arată.

Am așteptat toată noaptea sa vina medicul sa îmi scoată firele. I-am scris medicului cum arată sânii, i-am zis că mi-am scos firele și l-am întrebat când mai vine in Satu Mare. Între timp am fost la consult la un chirurg estetician care mi-a spus că sânul meu nu arata deloc bine și s-au necrozat”, a mai spus femeia.

Citește și: Povestea dramatică a lui Ciprian, românul care a murit cu o seară înainte să se întoarcă acasă. Avea doar 20 de ani

Tags:
Iți recomandăm
Laura Giurcanu își joacă din nou cărțile amoroase! Cum a fost surprinsă cu fostul iubit
Știri
Laura Giurcanu își joacă din nou cărțile amoroase! Cum a fost surprinsă cu fostul iubit
Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința în renovare
Știri
Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința în renovare
Solvent periculos găsit în ulei, lapte pentru bebeluși și unt. Greenpeace solicită interzicerea în UE a acestuia
Mediafax
Solvent periculos găsit în ulei, lapte pentru bebeluși și unt. Greenpeace solicită interzicerea...
Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care trebuie să fie atente la cheltuieli
Gandul.ro
Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de...
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece...
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei CCR privind pensiile pentru magistrați
Mediafax
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei CCR privind pensiile pentru magistrați
Parteneri
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Click.ro
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Anchetă și scandal la Timișoara. Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor
Antena 3
Anchetă și scandal la Timișoara. Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii...
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
Digi 24
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un...
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici...
Merită să cumperi mașină SH din Germania? Cât costă drumul și ce taxe trebuie plătite
Promotor.ro
Merită să cumperi mașină SH din Germania? Cât costă drumul și ce taxe trebuie plătite
A murit unul dintre cei mai cunoscuți actori de teatru și film din Albania! Vestea tragică a fost făcută de familie
kanald.ro
A murit unul dintre cei mai cunoscuți actori de teatru și film din Albania! Vestea...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
kfetele.ro
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
observatornews.ro
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în...
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
VIDEO Premieră militară: două avioane Be-12 rusești, scoase din joc de drone ucrainiene
go4it.ro
VIDEO Premieră militară: două avioane Be-12 rusești, scoase din joc de drone ucrainiene
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
Fanatik.ro
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e...
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
Fanatik.ro
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi...
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta! (VIDEO)
Capital.ro
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta!...
Nuntă REGEASCĂ în showbiz! Florin Pește și-a măritat fata și i-a făcut o nuntă de senzație tocmai în Bali. Nimeni nu a mai avut așa ceva! SUPERB totul! FOTO/VIDEO
Romania TV
Nuntă REGEASCĂ în showbiz! Florin Pește și-a măritat fata și i-a făcut o nuntă de...
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Go4Games
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Capital.ro
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Adina Buzatu, incident grav în mașină. S-a lovit la cap
evz.ro
Adina Buzatu, incident grav în mașină. S-a lovit la cap
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
as.ro
Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel...
A dus obsesia pentru perfecțiune la alt nivel. O femeie susține că și-a scos toate coastele ca să aibă o talie subțire:
radioimpuls.ro
A dus obsesia pentru perfecțiune la alt nivel. O femeie susține că și-a scos toate...
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Fanatik.ro
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului...
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Fanatik.ro
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Știrile zilei, 17 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 17 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Laura Giurcanu își joacă din nou cărțile amoroase! Cum a fost surprinsă cu fostul iubit
Laura Giurcanu își joacă din nou cărțile amoroase! Cum a fost surprinsă cu fostul iubit
Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința în renovare
Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința în renovare
Care a fost ultima dorință a Petruței Toma. Adriana Bahmuțeanu a spus totul abia acum
Care a fost ultima dorință a Petruței Toma. Adriana Bahmuțeanu a spus totul abia acum
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani
(P) Fotbalul – un fenomen în adevăratul sens al cuvântului
(P) Fotbalul – un fenomen în adevăratul sens al cuvântului
Un expert le-a citit pe buze lui Donald Trump și Elon Musk. Mesajul surprinzător transmis de președintele ...
Un expert le-a citit pe buze lui Donald Trump și Elon Musk. Mesajul surprinzător transmis de președintele SUA
Vezi toate știrile
×