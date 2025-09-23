A vrut să își opereze sânii, dar s-a ales mutilată pe viață. Medicul e cunoscut în România

Caz controversat în Satu Mare! O femeie de 55 de ani a fost abordată de un medic într-un salon de înfrumusețare și a decis să se opereze la sâni, după o primă consultație. Situația nu a decurs așa cum se aștepta. Aceasta s-a trezit mutilată pe viață, iar acum își caută dreptatea în instanță. Medicul este cunoscut în România, dar are o altă specializare, nu cea estetică.

Medicul acuzat de femeie că a mutilat-o este Sorin Ianceu, unul dintre supraviețuitorii accidentului aviatic din Apuseni, în urma căruia și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion. Acesta a susținu că a vrut să o ajute pe pacientă, chiar dacă nu are specializare în medicină estetică.

„Eu după accident am făcut… aşa, o chestie: dar din dar se face rai. Am ajutat pacienţi, orice pacienţi care m-au solicitat să-i ajut, indiferent că au fost specialitatea mea sau nu”, a explicat medicul Sorin Ianceu, pentru Observator News.

Femeia din Satu Mare a fost mutilată în urma operației

Femeia de 55 de ani a povestit că l-a cunoscut pe Sorin Ianceu într-un salon de înfrumusețare. Acolo a avut loc și prima consultație pentru intervenția ce avea să urmeze. De asemenea, atunci au stabilit și detaliile operației.

„Totul a început la un salon in Satu Mare, salon de frizerie, manichiura pedichiura. Acolo a venit soția medicului să pună acid în buze. Am mers și eu să îmi pun acid în buze. Din vorba in vorba eu am întrebat dacă ar putea să îmi pună acid în pomeți. Doamna a zis sa vorbesc cu soțul dânsei care e chirurg și l-am întrebat cat m-ar costa. El mi-a spus că în jur de 1500 de euro. I-am spus că în condițiile acestea mai degrabă mi-aș face sânii”, a declarat pacienta, conform Obiectiv-sm.ro.

În cele din urmă, operația a fost decontată de către stat. Chiar dacă femeia a optat pentru un lifting mamar, medicul a trecut în documente un diagnostic fictiv – mastită fibrochistică. Intervenția a costat 7.300 de lei din bani publici.

Femeia a povestit că operația a avut loc la spitalul din Beiuș, acolo unde a făcut și câteva investigații specifice. După intervenție, potrivit spuselor sale, Sorin Ianceu i-a scos firele chiar la ea acasă, nu într-un mediu steril.

Ulterior, femeia a început să se confrunte cu probleme. A observat că sânii ei nu arătau deloc bine, așa că s-a prezentat de urgență la UPU în Satu Mare. Un chirurg a consultat-o și a realizat că situația este una neplăcută.

„În Satu Mare trebuia să vină medicul în data de 6 septembrie să îmi scoată firele, la salonul de frizerie unde ne-am întâlnit prima dată, dar nu a venit și mi-a scris un mesaj că vine el la mine acasă. Atunci mi-a scos pansamentul, o parte din fire și mi-am văzut prima dată sânii cum arată. Sânii mei nu arătau deloc bine, am ajuns la Urgență în Satu Mare, acolo toată lumea s-ar mirat de sânii mei, de cum arată. Am așteptat toată noaptea sa vina medicul sa îmi scoată firele. I-am scris medicului cum arată sânii, i-am zis că mi-am scos firele și l-am întrebat când mai vine in Satu Mare. Între timp am fost la consult la un chirurg estetician care mi-a spus că sânul meu nu arata deloc bine și s-au necrozat”, a mai spus femeia.

Citește și: Povestea dramatică a lui Ciprian, românul care a murit cu o seară înainte să se întoarcă acasă. Avea doar 20 de ani