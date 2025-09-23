Povestea dramatică a lui Ciprian, românul care a murit cu o seară înainte să se întoarcă acasă. Avea doar 20 de ani

Durere fără margini pentru o familie din Aiud! Ciprian-Cristian Scrobotă s-a stins din viață la doar 20 de ani în urma unui accident banal. Tânărul se afla în Statele Unite ale Americii cu programul „Work and Travel”, iar tragedia s-a produs cu o seară înainte ca el să se întoarcă acasă. Apropiații sunt disperați și au cerut ajutorul pentru a repatria trupul neînsuflețit. Află, în articol, ce s-a întâmplat!

Ciprian-Cristian Scrobotă s-a născut în Aiud, iar acum era student în anul II la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Tânărul a avut ocazia să plece în America prin programul „Work and Travel”, însă nu știa că nu se va mai întoarce acasă în viață.

Cum a murit Ciprian-Cristian Scrobotă în America

Ciprian s-a bucurat de o experiență frumoasă în America, însă nimic nu prevestea tragedia care a urmat. Cu o seară înainte să se întoarcă acasă, tânărul a ieșit cu mai mulți colegi la un restaurant din apropierea râului Wisconsin.

Tinerii au luat masa, după care au decis să se mute pe terasa localului situată pe malul apei. Într-un moment de neatenție, Ciprian s-a dezechilibrat și a căzut în apă. Din nefericire, tânărul s-a lovit foarte tare la cap. Colegii au chemat imediat salvarea, însă medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru studentul român.

Familie îl aștepta cu nerăbdare pe Ciprian să vină acasă, iar acum toți apropiații tânărului sunt în stare de șoc. Mai mult decât atât, rudele nu își permit să aducă trupul neînsuflețit în România, costurile de repatriere fiind mult prea mari. Așadar, au decis să ceară ajutorul oamenilor.

„Cu părere de rău vă anunț ca Cipri Scrobotă a plecat dintre noi în această dimineață. Nu dorim să îndurerăm familia mai mult decât este deja și am decis să încercăm să adunăm niște bani pentru repatrierea lui deoarece a decedat în America. Vă las contul unui prieten de-a lui Alin, fratele lui Cipri, dacă doriți să donați pentru familie. Nu știu costurile exacte pentru repatriere și nu putem să cerem detalii în momente așa grele. Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru

IBAN: RO40BTRLRONCRT0559622201”, au scris reprezentanții LPS Cluj U19, pe pagina de Facebook.

Tânărul era pasionat de fotbal

Ciprian își dorea să urmeze o carieră sportivă. De-a lungul timpului, el a jucat pentru mai multe echipe de fotbal, printre care ACS Juniorul Aiud, junior la CFR Cluj și LPS Cluj. Reprezentanții cluburilor au transmis mesaje de condoleanțe, după ce au aflat vestea tragică.

„Cu adâncă durere în suflet, ne despărțim de fostul nostru jucător, Ciprian Scrobotă. Cuvintele sunt de prisos în fața unei asemenea pierderi… Un suflet tânăr, un campion, care va rămâne mereu în amintirile noastre. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, au scris reprezentanții ACS Juniorul Aiud, pe Facebook.

