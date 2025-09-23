Teodorina Mihăilă a murit în Italia, în timp ce făcea baie în mare. Totul s-a petrecut sub privirile soțului

O zi care trebuia să fie una de relaxare s-a transformat într-o tragedie pentru o familie de români aflată în Italia. Teodorina Mihăilă, o femeie în vârstă de aproape 64 de ani, și-a pierdut viața în timp ce făcea baie în mare pe litoralul Toscanei. Incidentul s-a petrecut duminică, 21 septembrie, în zona plajei Tre Palme din localitatea Follonica.

Potrivit autorităților locale, femeia, care lucra ca vânzătoare ambulantă la piețele săptămânale din zonă, a suferit o problemă medicală în timp ce se afla în apă. Soțul ei era prezent pe plajă, dar s-a îndepărtat pentru câteva momente, moment în care Teodorina a intrat în mare. La scurt timp, alte persoane aflate în apropiere au observat că femeia leșinase și au intervenit pentru a o scoate la țărm.

Teodorina Mihăilă a murit în Italia, în timp ce făcea baie în mare

La fața locului s-au aflat imediat echipaje medicale și poliția locală. Un medic aflat pe plajă a început manevrele de resuscitare, în timp ce martorii au apelat serviciile de urgență 118. Ambulanța sosită rapid a preluat inițial intervenția, însă situația a necesitat și sprijinul elicopterului medical Pegaso2. Trei medici de pe elicopter au coborât cu troliul pe plajă pentru a continua eforturile de salvare.

În ciuda intervențiilor de urgență și a manevrelor de resuscitare, viața femeii nu a putut fi salvată. Medici au constatat decesul la fața locului, iar poliția a demarat procedurile necesare pentru gestionarea tragediei. Cadavrul a fost transportat ulterior la morga din Grosseto și se află în continuare la dispoziția autorităților pentru efectuarea formalităților legale necesare înainte de returnarea familiei în vederea organizării funeraliilor.

Femeia urma să împlinească 64 de ani pe 24 septembrie, doar câteva zile după tragicul eveniment.

Această tragedie a atras atenția asupra riscurilor asociate îmbăierilor în mare, în special pentru persoanele cu afecțiuni medicale preexistente sau pentru cei care se află singuri în apă. Evenimentele de acest tip subliniază importanța supravegherii constante și a intervenției rapide în cazul unor situații critice, precum și rolul esențial al echipelor de urgență și al medicilor specializați în salvarea vieților pe litoral.

DUBLĂ TRAGEDIE ÎN SUCEAVA! CORNELIA A MURIT, LA CÂTEVA ZILE DUPĂ CE ȘI MAMA EI S-A STINS