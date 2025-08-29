Cântăreț de 28 de ani, MORT după ce a schimbat medicația. Avertismentul făcut de medicii legiști!

Un tânăr muzician, în vârstă de doar 28 de ani, a murit la doar câteva zile după ce doza de medicamente pe care o lua pentru ADHD a fost crescută. Medicii avertizează că situația „s-ar putea repeta.”

Jacob Wooderson, un tânăr muzician pasionat, s-a prăbușit din cauza insuficienței cardiace la domiciliul său din Londra pe 23 august 2024 – la mai puțin de șase luni după ce fusese la medic unde se descoperise că suferea de ADHD și i se prescrisese un tratament.

Jacob se născuse în comitatul Hereford din Anglia dar se mutase la Londra pentru a lucra ca analist pentru platforma de blockchain Cardano, în timp ce își urmărea și cariera în muzică.

Familia și prietenii au spus despre el că era o persoană „caldă” și „grijulie,” care „îmbrățișa viața pe deplin și fără scuze.”

„Fie că făcea glume sau pur și simplu era cald și grijuliu, Jacob îi făcea pe toți să se simtă speciali și văzuți. Dansa și cânta mergând pe stradă și îi plăcea să fie sufletul petrecerii, transformând fiecare moment în ceva de neuitat,” a povestit un cunoscut.

Pentru că suferea de ADHD, lui Jacob i s-a prescris inițial un tratament cu 30 mg de Elvanse. Doza i-a fost crescută apoi de două ori, înainte ca tânărul să moară brusc.

Jacob le-a spus prietenilor și partenerei sale că doza mărită îl face „să se simtă ciudat”, îi dă o senzație de epuizare și nu îl lasă să doarmă.

Doar 17 zile mai târziu, pe când era acasă, el s-a prăbușit și a murit subit, notează THE SUN.

Rezultatul testelor medicale, folosite defectuos în prescrierea tratamentului

Medicul legist a descoperit că moartea lui Jacob fusese provocată de sindromul morții aritmice subite, la care a contribuit tratamentul cu Elvanse.

Doza lui Jacob a fost crescută la 50 mg în iunie 2024, după ce el a fost supus la teste în conformitate cu recomandările naționale, inclusiv un ECG și teste pentru tensiunea arterială și ritmul cardiac.

Dar când psihiatrul său i-a crescut din nou doza la 70 mg, pe 6 august, s-au folosit aceleași rezultate ale testelor din iunie, când Jacob lua doar 30 mg.

În plus, în timpul anchetei s-a aflat că Jacob a avut doar consultații video cu psihiatrul său, care a luat notițe scrise de mână în timpul întâlnirilor.

Psihiatrul nu a înregistrat tensiunea arterială și ritmul cardiac ale pacientului, și nici nu l-a informat despre potențialele pericole ale tratamentului cu Elvanse.

Psihiatrul care l-a tratat pe Jacob a spus că, dacă ar fi știut despre simptomele provocate de doza mai mare, l-ar fi sfătuit pe tânăr să se oprească imediat din a mai lua Elvanse.

Avertismentele experților

Medicul legist care a investigat cazul lui Jacob a avertizat că frecvența deceselor de acest fel ar putea crește, deoarece cazurile de pacienți cu ADHD devin din ce în ce mai numeroase.

Elvanse este un medicament pe bază de amfetamină care poate avea efecte secundare cardiace fatale, a avertizat el.

„Deoarece doza poate crește treptat de-a lungul lunilor, există potențialul ca un pacient care a tolerat anterior medicamentul să dezvolte efecte secundare adverse”, a avertizat el.

În Marea Britanie, doar în anul trecut, au existat peste 750.000 de cazuri în care tratamentul cu Vyvanse sau Elvanse le-a fost prescris pacienților din sistemul de stat.

În sistemul medical privat, numărul de prescripții cu același tratament a crescut de la 28.439 în 2018-19, la 397.552 în 2023-24.

În Australia, un studiu a constatat deja că există o legătură între medicamentele pentru ADHD și câteva zeci de decese, mai ales în rândul adulților tineri.

