Acasă » Știri » Știri externe » Cântăreț de 28 de ani, MORT după ce a schimbat medicația. Avertismentul făcut de medicii legiști!

Cântăreț de 28 de ani, MORT după ce a schimbat medicația. Avertismentul făcut de medicii legiști!

De: Adrian Sabau 29/08/2025 | 20:26
Cântăreț de 28 de ani, MORT după ce a schimbat medicația. Avertismentul făcut de medicii legiști!

Un tânăr muzician, în vârstă de doar 28 de ani, a murit la doar câteva zile după ce doza de medicamente pe care o lua pentru ADHD a fost crescută. Medicii avertizează că situația „s-ar putea repeta.”

Jacob Wooderson, un tânăr muzician pasionat, s-a prăbușit din cauza insuficienței cardiace la domiciliul său din Londra pe 23 august 2024 – la mai puțin de șase luni după ce fusese la medic unde se descoperise că suferea de ADHD și i se prescrisese un tratament.

Jacob se născuse în comitatul Hereford din Anglia dar se mutase la Londra pentru a lucra ca analist pentru platforma de blockchain Cardano, în timp ce își urmărea și cariera în muzică.

Familia și prietenii au spus despre el că era o persoană „caldă” și „grijulie,” care „îmbrățișa viața pe deplin și fără scuze.”

„Fie că făcea glume sau pur și simplu era cald și grijuliu, Jacob îi făcea pe toți să se simtă speciali și văzuți. Dansa și cânta mergând pe stradă și îi plăcea să fie sufletul petrecerii, transformând fiecare moment în ceva de neuitat,” a povestit un cunoscut.

Alimentul adorat de toți tinerii din România este, de fapt, cancerigen. Dr. Virgiliu Stroescu explică motivul
Alimentul adorat de toți tinerii din România este, de fapt, cancerigen. Dr. Virgiliu...
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a...
Jacob Wooderson. Foto: Instagram / oldherefordiansclub

Pentru că suferea de ADHD, lui Jacob i s-a prescris inițial un tratament cu 30 mg de Elvanse. Doza i-a fost crescută apoi de două ori, înainte ca tânărul să moară brusc.

Jacob le-a spus prietenilor și partenerei sale că doza mărită îl face „să se simtă ciudat”, îi dă o senzație de epuizare și nu îl lasă să doarmă.

Doar 17 zile mai târziu, pe când era acasă, el s-a prăbușit și a murit subit, notează THE SUN.

Rezultatul testelor medicale, folosite defectuos în prescrierea tratamentului

Medicul legist a descoperit că moartea lui Jacob fusese provocată de sindromul morții aritmice subite, la care a contribuit tratamentul cu Elvanse.

Doza lui Jacob a fost crescută la 50 mg în iunie 2024, după ce el a fost supus la teste în conformitate cu recomandările naționale, inclusiv un ECG și teste pentru tensiunea arterială și ritmul cardiac.

Dar când psihiatrul său i-a crescut din nou doza la 70 mg, pe 6 august, s-au folosit aceleași rezultate ale testelor din iunie, când Jacob lua doar 30 mg.

În plus, în timpul anchetei s-a aflat că Jacob a avut doar consultații video cu psihiatrul său, care a luat notițe scrise de mână în timpul întâlnirilor.

Psihiatrul nu a înregistrat tensiunea arterială și ritmul cardiac ale pacientului, și nici nu l-a informat despre potențialele pericole ale tratamentului cu Elvanse.

Psihiatrul care l-a tratat pe Jacob a spus că, dacă ar fi știut despre simptomele provocate de doza mai mare, l-ar fi sfătuit pe tânăr să se oprească imediat din a mai lua Elvanse.

Avertismentele experților

Medicul legist care a investigat cazul lui Jacob a avertizat că frecvența deceselor de acest fel ar putea crește, deoarece cazurile de pacienți cu ADHD devin din ce în ce mai numeroase.

Elvanse este un medicament pe bază de amfetamină care poate avea efecte secundare cardiace fatale, a avertizat el.

„Deoarece doza poate crește treptat de-a lungul lunilor, există potențialul ca un pacient care a tolerat anterior medicamentul să dezvolte efecte secundare adverse”, a avertizat el.

În Marea Britanie, doar în anul trecut, au existat peste 750.000 de cazuri în care tratamentul cu Vyvanse sau Elvanse le-a fost prescris pacienților din sistemul de stat.

În sistemul medical privat, numărul de prescripții cu același tratament a crescut de la 28.439 în 2018-19, la 397.552 în 2023-24.

În Australia, un studiu a constatat deja că există o legătură între medicamentele pentru ADHD și câteva zeci de decese, mai ales în rândul adulților tineri.

(Citește și: O femeie este acuzată că și-a omorât cei 11 soți pe care i-a avut! Stupoarea a venit la audieri: „Poate au fost…”)

Tags:
Iți recomandăm
Cea mai bogată actriță de la Hollywood este miliardară, deși nu mai apare în filme din anii ’80. Cum a reușit
Showbiz internațional
Cea mai bogată actriță de la Hollywood este miliardară, deși nu mai apare în filme din anii ’80.…
Top cei mai atrăgători bărbați de peste 50 de ani din lume. Cine s-a clasat pe primul loc?
Showbiz internațional
Top cei mai atrăgători bărbați de peste 50 de ani din lume. Cine s-a clasat pe primul loc?
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
Mediafax
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și...
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Adevarul
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Ministrul Energiei: Există funcționari care câștigă mai mult decât președintele României, aberant
Mediafax
Ministrul Energiei: Există funcționari care câștigă mai mult decât președintele României, aberant
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
Click.ro
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai...
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de...
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
Antena 3
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o...
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Digi 24
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
O nouă controversă generată de Dan Tanasă, după ce a reclamat că a primit amenințări online: Nu le trimit singur
Digi24
O nouă controversă generată de Dan Tanasă, după ce a reclamat că a primit amenințări...
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”
kanald.ro
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară...
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de...
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
kfetele.ro
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt...
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e?...
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
go4it.ro
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
Fanatik.ro
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine...
Demisie de răsunet în televiziunea din România. A rupt contractul după 14 ani: S-a terminat! Evoluez
Capital.ro
Demisie de răsunet în televiziunea din România. A rupt contractul după 14 ani: S-a terminat!...
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
Romania TV
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile...
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Marele actor pe care l-a pierdut România. Ziua în care s-a stins o legendă a țării. Făcea haz de necaz
Capital.ro
Marele actor pe care l-a pierdut România. Ziua în care s-a stins o legendă a...
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30-31 august 2025. Națiuni care se scufundă
evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30-31 august 2025. Națiuni care se scufundă
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
Gandul.ro
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o...
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut...
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina...
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste! Gelozia îi va ruina relația cu partenerul
radioimpuls.ro
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste!...
Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția fotbalistului
Fanatik.ro
Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția...
Un politician român cere să fie judecat de un robot Chat GPT AI. Bărbatul a comis o crimă pasională și a fost condamnat pe viață
Fanatik.ro
Un politician român cere să fie judecat de un robot Chat GPT AI. Bărbatul a...
Știrile zilei, 26 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După 12 ore de negocieri, bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg a fost prins! IMAGINI ...
După 12 ore de negocieri, bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg a fost prins! IMAGINI de la fața locului
Bărbatul din Otopeni bănuit că şi-a ucis fiul vitreg s-a închis în apartament și amenință că ...
Bărbatul din Otopeni bănuit că şi-a ucis fiul vitreg s-a închis în apartament și amenință că își va lua viața. Rudele fac dezvăluiri cutremurătoare: ”Vreau să facă pușcărie!”
Horoscop 30 august 2025. ZODIA care are parte de un câștig fabulos
Horoscop 30 august 2025. ZODIA care are parte de un câștig fabulos
Sting, dat în judecată de foștii săi colegi de trupă! Totul a pornit de la bani
Sting, dat în judecată de foștii săi colegi de trupă! Totul a pornit de la bani
Dovada irefutabilă că Andrei a rupt logodna cu Ella Vișan, după Insula Iubirii. Imagine realizată ...
Dovada irefutabilă că Andrei a rupt logodna cu Ella Vișan, după Insula Iubirii. Imagine realizată azi, 29 august 2025
Motivul REAL pentru care Prințul Harry e disperat să se împace cu Regele Charles. Unde se vor întâlni ...
Motivul REAL pentru care Prințul Harry e disperat să se împace cu Regele Charles. Unde se vor întâlni pentru prima oară, după 2 ani
Vezi toate știrile
×