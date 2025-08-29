O femeie este acuzată că și-a omorât cei 11 soți pe care i-a avut! Stupoarea a venit la audieri: „Poate au fost...”

Kolsum Akbari, o femeie din Iran care a devenit cunoscută după ce și-a ucis cei 11 soți, e din nou în centrul atenției. Ea a declarat recent că nu este sigură de câte ori a fost căsătorită.

Timp de peste 20 de ani, ea s-a căsătorit periodic cu bărbați mai în vârstă decât ea pe care, spun procurorii, i-a otrăvit pentru a le moșteni averile, scrie The Telegraph.

O femeie este acuzată că și-a omorât cei 11 soți

Ea nu a fost considerată suspectă pentru că bărbații păreau să fi murit din cauze naturale, mai ales că erau în vârstă și fiecare avea probleme destul de serioase de sănătate. Pentru a nu atrage atenția, femeia s-a mutat în diferite orașe, unde și-a continuat planurile. Seria de crime a început în 2000 și s-a încheiat în 2023, când fiul ultimei sale victime a intrat la bănuieli și a alertat autoritățile.

Oamenii legii au intrat pe fir și au ajuns la concluzia că femeia a ucis 11 bărbați în cei 23 de ani. Însă nici măcar ea nu mai este sigură de numărul victimelor.

„Nu știu câți oameni am ucis. Poate au fost 13 sau 15. Nu-mi amintesc exact”, a spus Akbari în timpul audierilor.

Femeia spune că nu mai știe exact câți oameni a ucis

Akbari s-a căsătorit prima dată la vârsta de 18 ani, cu un bărbat care suferea de probleme de sănătate mintală. A doua ei căsătorie a fost cu un bărbat mult mai în vârstă, cu copii dintr-o căsătorie anterioară. A locuit cu el într-un sat din nordul țării timp de mai mulți ani, în timp ce, se pare, a fost victima violenței din partea soțului și a fiilor săi vitregi.

După moartea acestuia, Akbari a început să participe la întâlniri ale femeilor și să își exprime interesul în a se căsători cu bărbați în vârstă și singuri. Ea obținea acces la potențiale victime prin intermediul cunoștințelor fiicelor lor și, după ce le confirma situația financiară, accepta căsătoria.

Apoi, femeia își otrăvea treptat victimele cu combinații de medicamente pentru tensiunea arterială, medicamente pentru diabet, sedative și, în unele cazuri, alcool industrial. Când medicamentele se dovedeau insuficiente, ea își sufoca victimele cu perne și prosoape. Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă pedeapsa cu moartea, mai notează sursa citată.

