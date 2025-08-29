Acasă » Știri » Știri externe » O femeie este acuzată că și-a omorât cei 11 soți pe care i-a avut! Stupoarea a venit la audieri: „Poate au fost…”

O femeie este acuzată că și-a omorât cei 11 soți pe care i-a avut! Stupoarea a venit la audieri: „Poate au fost…”

De: Daniel Matei 29/08/2025 | 14:48
O femeie este acuzată că și-a omorât cei 11 soți pe care i-a avut! Stupoarea a venit la audieri: „Poate au fost...”
Sursa foto: Shutterstock

Kolsum Akbari, o femeie din Iran care a devenit cunoscută după ce și-a ucis cei 11 soți, e din nou în centrul atenției. Ea a declarat recent că nu este sigură de câte ori a fost căsătorită.

Timp de peste 20 de ani, ea s-a căsătorit periodic cu bărbați mai în vârstă decât ea pe care, spun procurorii, i-a otrăvit pentru a le moșteni averile, scrie The Telegraph.

O femeie este acuzată că și-a omorât cei 11 soți

Ea nu a fost considerată suspectă pentru că bărbații păreau să fi murit din cauze naturale, mai ales că erau în vârstă și fiecare avea probleme destul de serioase de sănătate. Pentru a nu atrage atenția, femeia s-a mutat în diferite orașe, unde și-a continuat planurile. Seria de crime a început în 2000 și s-a încheiat în 2023, când fiul ultimei sale victime a intrat la bănuieli și a alertat autoritățile.

Oamenii legii au intrat pe fir și au ajuns la concluzia că femeia a ucis 11 bărbați în cei 23 de ani. Însă nici măcar ea nu mai este sigură de numărul victimelor.

Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a...

„Nu știu câți oameni am ucis. Poate au fost 13 sau 15. Nu-mi amintesc exact”, a spus Akbari în timpul audierilor.

Femeia spune că nu mai știe exact câți oameni a ucis

Akbari s-a căsătorit prima dată la vârsta de 18 ani, cu un bărbat care suferea de probleme de sănătate mintală. A doua ei căsătorie a fost cu un bărbat mult mai în vârstă, cu copii dintr-o căsătorie anterioară. A locuit cu el într-un sat din nordul țării timp de mai mulți ani, în timp ce, se pare, a fost victima violenței din partea soțului și a fiilor săi vitregi.

După moartea acestuia, Akbari a început să participe la întâlniri ale femeilor și să își exprime interesul în a se căsători cu bărbați în vârstă și singuri. Ea obținea acces la potențiale victime prin intermediul cunoștințelor fiicelor lor și, după ce le confirma situația financiară, accepta căsătoria.

Apoi, femeia își otrăvea treptat victimele cu combinații de medicamente pentru tensiunea arterială, medicamente pentru diabet, sedative și, în unele cazuri, alcool industrial. Când medicamentele se dovedeau insuficiente, ea își sufoca victimele cu perne și prosoape. Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă pedeapsa cu moartea, mai notează sursa citată.

CITEȘTE ȘI: Povestea total neașteptată a celei mai tinere miliardare din lume! Comandă mâncare la ofertă, merge cu taxi și vânează chilipiruri!

Tags:
Iți recomandăm
Cea mai bogată actriță de la Hollywood este miliardară, deși nu mai apare în filme din anii ’80. Cum a reușit
Showbiz internațional
Cea mai bogată actriță de la Hollywood este miliardară, deși nu mai apare în filme din anii ’80.…
Cine este Sheikha Mahra, prințesa din Dubai care s-a logodit cu rapperul French Montana
Showbiz internațional
Cine este Sheikha Mahra, prințesa din Dubai care s-a logodit cu rapperul French Montana
Guvernul aprobă azi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte
Mediafax
Guvernul aprobă azi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și...
Imagini șoc: Un avion de vânătoare s-a prăbușit în timpul antrenamentelor. Pilotul nu a supraviețuit
Adevarul
Imagini șoc: Un avion de vânătoare s-a prăbușit în timpul antrenamentelor. Pilotul nu...
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Cum a fost răsplătit Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist din Capitală
Mediafax
Cum a fost răsplătit Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist...
Parteneri
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza!...
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Click.ro
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor...
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de...
Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Suma încredibilă pe care a încasat-o
Antena 3
Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el...
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Digi 24
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc și taxele de pod
Digi24
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Program BIAS 2025. La ce oră începe cel mai mare show aerian din România
kanald.ro
Program BIAS 2025. La ce oră începe cel mai mare show aerian din România
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
kfetele.ro
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda:
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda:...
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e?...
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
go4it.ro
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul
Fanatik.ro
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am...
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Fanatik.ro
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când...
Marele actor pe care l-a pierdut România. Ziua în care s-a stins o legendă a țării. Făcea haz de necaz
Capital.ro
Marele actor pe care l-a pierdut România. Ziua în care s-a stins o legendă a...
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
Romania TV
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile...
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Taxă pentru proprietarii de apartamente sau casă. Trebuie să achite impozitul până pe 20 octombrie
Capital.ro
Taxă pentru proprietarii de apartamente sau casă. Trebuie să achite impozitul până pe 20 octombrie
Andi Moisescu recunoaște, după divorț: Vara asta am fost cam neastâmpărat
evz.ro
Andi Moisescu recunoaște, după divorț: Vara asta am fost cam neastâmpărat
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
Gandul.ro
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o...
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e...
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula...
Ce i-a spus Manuela Veronicăi a șocat până și producătorii. DEZVĂLUIREA care a dinamitat atmosfera:
radioimpuls.ro
Ce i-a spus Manuela Veronicăi a șocat până și producătorii. DEZVĂLUIREA care a dinamitat atmosfera: "Asta...
Culisele cazului din Otopeni: părinții au încercat să acopere crima. Cum a murit copilul de 3 ani și cine este bărbatul care s-a baricadat în casă
Fanatik.ro
Culisele cazului din Otopeni: părinții au încercat să acopere crima. Cum a murit copilul de...
Gigi Becali, show total după ce s-a urcat pe mașină. Ironii la adresa lui Rotaru și Șucu
Fanatik.ro
Gigi Becali, show total după ce s-a urcat pe mașină. Ironii la adresa lui Rotaru...
Știrile zilei, 26 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Daună totală în bugetul pentru școală. Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025
Daună totală în bugetul pentru școală. Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025
Ispita Naba Salem și-a luat fanii prin surprindere. I-a spus unui concurent de la Insula Iubirii că-l iubește
Ispita Naba Salem și-a luat fanii prin surprindere. I-a spus unui concurent de la Insula Iubirii că-l iubește
Culisele debutului actriței Carmen Tănase la ”Românii au talent”! Nimic nu a fost întâmplător: ...
Culisele debutului actriței Carmen Tănase la ”Românii au talent”! Nimic nu a fost întâmplător: ”Acum mă tem!”
Ioana Ginghină și-a prins soțul! Vorbea cu o femeie cu 2 copii, care i-a trimis poze intime. Ce a ...
Ioana Ginghină și-a prins soțul! Vorbea cu o femeie cu 2 copii, care i-a trimis poze intime. Ce a urmat?
ATENȚIE! Ce a pățit un român care se întorcea cu mașina din Turcia: „A coborât și s-a apropiat ...
ATENȚIE! Ce a pățit un român care se întorcea cu mașina din Turcia: „A coborât și s-a apropiat de geamul meu. După ce…”
Cea mai bogată actriță de la Hollywood este miliardară, deși nu mai apare în filme din anii ’80. ...
Cea mai bogată actriță de la Hollywood este miliardară, deși nu mai apare în filme din anii ’80. Cum a reușit
Vezi toate știrile
×