Acasă » Știri » Știri externe » Povestea total neașteptată a celei mai tinere miliardare din lume! Comandă mâncare la ofertă, merge cu taxi și vânează chilipiruri!

Povestea total neașteptată a celei mai tinere miliardare din lume! Comandă mâncare la ofertă, merge cu taxi și vânează chilipiruri!

De: Daniel Matei 27/08/2025 | 21:00
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Perioada dificilă din punct de vedere economic prin care trece întreaga lume în ultimii ani ne-a făcut pe mulți dintre noi să începem să fim mult mai cumpătați atunci când vine vorba de cheltuieli. Însă o tânără miliardară din Statele Unite a dus cumpătarea la un cu totul alt nivel: vânzează oferte și merge cu Uber, deși, spre deosebire de miliarde de alți oameni, nu are într-adevăr nevoie să facă acest lucru.

Lucy Guo, în vârstă de treizeci de ani, este poate cea mai tânără miliardară din lume, dar este mereu în căutarea unei oferte bune, notează CNBC. Averea netă a antreprenoarei din California a crescut la 1,3 miliarde de dolari în aprilie, potrivit Forbes. Primul ei startup, Scale AI, a încheiat recent o tranzacție cu gigantul tehnologic Meta, aducând valoarea estimată a firmei la 25 de miliarde de dolari.

Guo a părăsit Scale AI în 2018, dar a păstrat o participație în valoare de puțin sub 5%. În urmă cu trei ani, tânăra a fondat platforma de monetizare a creatorilor de conținut Passes, unde continuă să lucreze.

„Sincer, încă mă simt la fel ca fetița aceea de odinioară, viața mea înainte și după bani nu s-a schimbat prea mult. Încă mai găsesc oferte de genul «cumpără unul și primești unul gratuit» pe Uber Eats”, a declarat Guo pentru CNBC Make It.

MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării, influențezi piețele”
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării,...

Cea mai bogată „zgârcită” din lume? Lucy are metode de-a dreptul ingenioase pentru a economisi bani

Guo, cunoscută pentru faptul că face economii din orice, a împărtășit online povești despre cum mergea la serviciu cu skateboard-ul și chiar despre cum rezerva zboruri false, doar pentru a le anula ulterior, astfel încât să poată mânca gratuit în lounge-uri.

„Sunt frugală la unele lucruri și cheltuiesc mai mult pe altele. Mă plimb cu Uber X peste tot. Cred că prietenii mei se frustrează foarte tare când comand un Uber pentru a merge la club, pentru că mă întreabă: «Lucy, ce faci?»”, a povestit ea, amuzată.

Guo și-a amintit că a stat recent la un hotel din Europa, iar având poftă de un currywurst, a făcut tot posibilul pentru a obține cel mai mic preț.

„La mine la hotel, era cam 20 de euro. Pe Uber Eats, era cam patru euro. Așa că l-am cumpărat pe Uber Eats”, a spus ea.

Sursa foto: Profimedia

Economia are, totuși, o limită

Totuși, Guo nu este străină de cheltuielile pe experiențe și obiecte extravagante, ea considerând că unele lucruri merită banii săi mai mult decât altele. Ea și-a construit un adevărat portofoliu imobiliar de-a lungul anilor, dar caută mereu să reducă costurile, chiar și atunci când cheltuiește milioane de dolari.

Recent, ea a cumpărat o vilă nou construită în Hollywood Hills din Los Angeles, cu vedere la Sunset Strip, pentru aproape 30 de milioane de dolari.

„Când mi-am cumpărat casa, am cheltuit mulți bani pe ea, dar m-am asigurat că am făcut o afacere bună. Da, pentru că, din câte am auzit cel puțin, dezvoltatorul a pierdut bani pe casa mea. Au ajuns de la 44 de milioane de dolari la 29,5 milioane de dolari, ceea ce este o sumă mare în mintea mea”, a spus ea.

Tânăra miliardară deține și un apartament în Florida, pe care l-a cumpărat pentru 6,7 milioane de dolari în 2021, precum și o fermă în California, pe care a achiziționat-o cu 4,2 milioane de dolari în 2024.

„În general, îmi place să apreciez activele și cred că aceasta este o proprietate care se va aprecia. Nu toate proprietățile se vor aprecia. Este o casă unifamilială, vine cu mult teren. Incendiile din Los Angeles tocmai au avut loc, așa că cred că totul este la reducere”, a spus Guo.

Guo a spus că există o cerere mai mică pentru case mai mari acum, așa că este mai ușor să negocieze un preț mai mic și să nu piardă bani, dacă decide să revândă proprietățile în viitor.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump surprinde cu o nouă declarație șocantă: „Mulți americani și-ar dori un dictator”

Tags:
Iți recomandăm
Ce se află în capsula timpului îngropată de Prințesa Diana. A fost dezgropată după 34 de ani
Showbiz internațional
Ce se află în capsula timpului îngropată de Prințesa Diana. A fost dezgropată după 34 de ani
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Cine este și cum arată Molly Schirmang, viitoarea lui soție
Showbiz internațional
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Cine este și cum arată Molly Schirmang, viitoarea lui…
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
Mediafax
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării, influențezi piețele”
Gandul.ro
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării,...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
„Oncologii vor fi condamnați pentru genocid”. Lunga lista a controverselor lansate de Olivia Steer. Fosta vedetă TV si Andi Moisescu ar fi divorțat
Adevarul
„Oncologii vor fi condamnați pentru genocid”. Lunga lista a controverselor lansate de Olivia...
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Mediafax
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au...
Parteneri
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina....
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Click.ro
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și...
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Digi 24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie...
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Digi24
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul...
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis...
Este vorba de Bruce Willis. Veștile nu sunt deloc bune: „A fost o decizie dureroasă”
kanald.ro
Este vorba de Bruce Willis. Veștile nu sunt deloc bune: „A fost o decizie dureroasă”
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania....
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
observatornews.ro
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri...
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă a divorțat! Reacția lui spune mult!
Viva.ro
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă...
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Fanatik.ro
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
Fanatik.ro
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil...
Serviciul militar voluntar, introdus prin lege. Vor merge în Armată 6 luni. Va fi permisă și recrutarea obligatorie
Capital.ro
Serviciul militar voluntar, introdus prin lege. Vor merge în Armată 6 luni. Va fi permisă...
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
Romania TV
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
A murit cea mai iubită actriță a țării. Ne-a părăsit mult prea devreme. Odihnește-te în pace!
Capital.ro
A murit cea mai iubită actriță a țării. Ne-a părăsit mult prea devreme. Odihnește-te în...
Cinci lucruri bizare fără de care Regele Charles nu pleacă în călătorii
evz.ro
Cinci lucruri bizare fără de care Regele Charles nu pleacă în călătorii
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
Gandul.ro
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
as.ro
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu...
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere
A1
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit...
Meghan Markle nu se potoleste! O noua ironie la adresa Casei Regale:
radioimpuls.ro
Meghan Markle nu se potoleste! O noua ironie la adresa Casei Regale: "„Trebuia să port...
Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă așteptam să se enerveze”
Fanatik.ro
Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă...
Tragedie în Iacobeni. O femeie de 57 de ani, atacată mortal de câini ciobănești în pădure. Fiul victimei dezvăluie detaliile șocante
Fanatik.ro
Tragedie în Iacobeni. O femeie de 57 de ani, atacată mortal de câini ciobănești în...
Știrile zilei, 22 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 22 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Minune după incendiul din Dragonul Roșu. Ce au descoperit pompierii, neatinsă de flăcări
Minune după incendiul din Dragonul Roșu. Ce au descoperit pompierii, neatinsă de flăcări
Începe Litoralul pentru Toți! Cât va costa o noapte de cazare la malul mării, în luna septembrie
Începe Litoralul pentru Toți! Cât va costa o noapte de cazare la malul mării, în luna septembrie
Ce se află în capsula timpului îngropată de Prințesa Diana. A fost dezgropată după 34 de ani
Ce se află în capsula timpului îngropată de Prințesa Diana. A fost dezgropată după 34 de ani
Vești proaste pentru românii care așteaptă voucherele la energie. Poșta Română a făcut anunțul
Vești proaste pentru românii care așteaptă voucherele la energie. Poșta Română a făcut anunțul
Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede că altcineva a fost îngropat ...
Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede că altcineva a fost îngropat în locul fiicei sale: ”Nimeni nu a văzut-o la morgă”
Situație halucinantă pe străzile din Capitală! Un livrator nepalez a fost atacat, fără motiv, de ...
Situație halucinantă pe străzile din Capitală! Un livrator nepalez a fost atacat, fără motiv, de un tânăr
Vezi toate știrile
×