Povestea total neașteptată a celei mai tinere miliardare din lume! Comandă mâncare la ofertă, merge cu taxi și vânează chilipiruri!

Perioada dificilă din punct de vedere economic prin care trece întreaga lume în ultimii ani ne-a făcut pe mulți dintre noi să începem să fim mult mai cumpătați atunci când vine vorba de cheltuieli. Însă o tânără miliardară din Statele Unite a dus cumpătarea la un cu totul alt nivel: vânzează oferte și merge cu Uber, deși, spre deosebire de miliarde de alți oameni, nu are într-adevăr nevoie să facă acest lucru.

Lucy Guo, în vârstă de treizeci de ani, este poate cea mai tânără miliardară din lume, dar este mereu în căutarea unei oferte bune, notează CNBC. Averea netă a antreprenoarei din California a crescut la 1,3 miliarde de dolari în aprilie, potrivit Forbes. Primul ei startup, Scale AI, a încheiat recent o tranzacție cu gigantul tehnologic Meta, aducând valoarea estimată a firmei la 25 de miliarde de dolari.

Guo a părăsit Scale AI în 2018, dar a păstrat o participație în valoare de puțin sub 5%. În urmă cu trei ani, tânăra a fondat platforma de monetizare a creatorilor de conținut Passes, unde continuă să lucreze.

„Sincer, încă mă simt la fel ca fetița aceea de odinioară, viața mea înainte și după bani nu s-a schimbat prea mult. Încă mai găsesc oferte de genul «cumpără unul și primești unul gratuit» pe Uber Eats”, a declarat Guo pentru CNBC Make It.

Cea mai bogată „zgârcită” din lume? Lucy are metode de-a dreptul ingenioase pentru a economisi bani

Guo, cunoscută pentru faptul că face economii din orice, a împărtășit online povești despre cum mergea la serviciu cu skateboard-ul și chiar despre cum rezerva zboruri false, doar pentru a le anula ulterior, astfel încât să poată mânca gratuit în lounge-uri.

„Sunt frugală la unele lucruri și cheltuiesc mai mult pe altele. Mă plimb cu Uber X peste tot. Cred că prietenii mei se frustrează foarte tare când comand un Uber pentru a merge la club, pentru că mă întreabă: «Lucy, ce faci?»”, a povestit ea, amuzată.

Guo și-a amintit că a stat recent la un hotel din Europa, iar având poftă de un currywurst, a făcut tot posibilul pentru a obține cel mai mic preț.

„La mine la hotel, era cam 20 de euro. Pe Uber Eats, era cam patru euro. Așa că l-am cumpărat pe Uber Eats”, a spus ea.

Economia are, totuși, o limită

Totuși, Guo nu este străină de cheltuielile pe experiențe și obiecte extravagante, ea considerând că unele lucruri merită banii săi mai mult decât altele. Ea și-a construit un adevărat portofoliu imobiliar de-a lungul anilor, dar caută mereu să reducă costurile, chiar și atunci când cheltuiește milioane de dolari.

Recent, ea a cumpărat o vilă nou construită în Hollywood Hills din Los Angeles, cu vedere la Sunset Strip, pentru aproape 30 de milioane de dolari.

„Când mi-am cumpărat casa, am cheltuit mulți bani pe ea, dar m-am asigurat că am făcut o afacere bună. Da, pentru că, din câte am auzit cel puțin, dezvoltatorul a pierdut bani pe casa mea. Au ajuns de la 44 de milioane de dolari la 29,5 milioane de dolari, ceea ce este o sumă mare în mintea mea”, a spus ea.

Tânăra miliardară deține și un apartament în Florida, pe care l-a cumpărat pentru 6,7 milioane de dolari în 2021, precum și o fermă în California, pe care a achiziționat-o cu 4,2 milioane de dolari în 2024.

„În general, îmi place să apreciez activele și cred că aceasta este o proprietate care se va aprecia. Nu toate proprietățile se vor aprecia. Este o casă unifamilială, vine cu mult teren. Incendiile din Los Angeles tocmai au avut loc, așa că cred că totul este la reducere”, a spus Guo.

Guo a spus că există o cerere mai mică pentru case mai mari acum, așa că este mai ușor să negocieze un preț mai mic și să nu piardă bani, dacă decide să revândă proprietățile în viitor.

