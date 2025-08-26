Donald Trump surprinde cu o nouă declarație șocantă: „Mulți americani și-ar dori un dictator”

Deciziile nu tocmai populare luate în ultima vreme de președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-au făcut pe mulți dintre oponenții săi să îl numească „dictator”, dar liderul de la Casa Albă respinge asemenea apelativ.

Luni, el a declarat că nu se consideră un dictator, dar a surprins pe toată lumea atunci când a declarat că mulți cetățeni americani „și-ar dori un dictator” în Biroul Oval, arată CNN.

„Mulţi oameni spun «poate ne-ar plăcea să avem un dictator». Nu-mi plac dictatorii. Nu sunt dictator. Sunt un om cu mult bun simţ şi inteligent”, a spus preşedintele american, acuzat de adversarii săi de implementarea unor politici autoritare.

„Trimiţi Armata şi, în loc să te felicite, te acuză că ai luat cu asalt republica”, a declarat el, referindu-se la decizia sa de a trimite Garda Naţională pe străzile din Washington pentru operaţiuni de menţinere a ordinii publice.

Trump a declarat că ia în considerare și trimiterea Armatei în orașele Chicago și Baltimore. În iunie, a trimis Garda Națională la Los Angeles, împotriva dorinței primarului și a guvernatorului Californiei.

Donald Trump, acuzat de politici prea autoritare

Trump a anunțat că ar putea apela la Garda Națională pentru a combate criminalitatea din Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, pe care președintele l-a descris drept „un dezastru”, potrivit GÂNDUL.

Trump, care a trecut Departamentul de Poliție din Washington sub control federal și a ordonat ca aproximativ 2.000 de membri ai Gărzii Naționale să patruleze capitala țării, a declarat vineri că ar putea recurge la măsuri asemănătoare vizând și alte orașe mari conduse de democrați, pe care i-a criticat în repetate rânduri pentru proastă administrare.

Conform datelor Poliției, numărul de omoruri a scăzut cu 32%, ajungând la 188 în prima jumătate a anului, cel mai scăzut nivel din 2014. Infracțiunile violente au scăzut cu 23% în intervalul respectiv, iar furturile de vehicule cu 28%.

Criminalitatea este în scădere, pe măsură ce tot mai multe companii își readuc angajații la birou, restabilind sentimentul de siguranță în Loop, cum este cunoscut centrul orașului Chicago.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump, surprins de un microfon lăsat deschis în timp ce vorbea în șoaptă cu Macron despre Putin. „Cred că vrea…”