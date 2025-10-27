Acasă » Știri » Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom mai vedea un meci”

Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom mai vedea un meci”

De: Denisa Iordache 27/10/2025 | 22:09
Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom mai vedea un meci”
A murit tatăl lui Andrei Ștefănescu. Sursă: Instagram

Andrei Ștefănescu trăiește momente greu de imaginat! Tatăl acestuia s-a stins din viață și a lăsat un gol imens în sufletul prezentatorului TV, care îi făcuse o promisiune chiar înainte să moară, dar nu a mai putut s-o ducă până la capăt. Află în articol ce mesaj emoționant a postat pe rețelele de socializare!

Vestea tragică l-a distrus pe Andrei Ștefănescu. El și cu tatăl său aveau o relație foarte apropiată și petreceau timp de calitate împreună, ori de câte ori puteau. Acum, prezentatorul TV regretă că nu a mai apucat să vadă un meci alături de el, pentru că asta era tradiția lor.

Andrei Ștefănescu este în doliu

Andrei Ștefănescu a dat vestea în mediul online în urmă cu foarte puțin timp. El a transmis un mesaj de adio și a vorbit despre durerea acestei pierderi imense în fața fanilor lui de pe Instagram. Prezentatorul TV a postat o fotografie în care apare alături de tatăl lui, în timp ce erau la un meci de fotbal.

Tatăl acestuia era un mare fan al echipei FC Rapid, iar Andrei îi promisese că vor vedea încă un meci împreună, fără să se aștepte la sfârșitul tragic. În plus, vestea tristă a trecerii în neființă a tatălui prezentatorului TV a fost anunțată și pe stadion, luni seara, în timpul meciului Rapid – Unirea Slobozia.

Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au...
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic?
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate....

În mesajul care a emoționat până la lacrimi internauții, Andrei Ștefănescu l-a numit pe tatăl lui „erou”.

„ASTĂZI M-AM DESPĂRȚIT DE TATĂL MEU DRAG…I-AM PROMIS CĂ VOM MAI VEDEA UN MECI ÎMPREUNĂ….SUNT SIGUR CĂ DE ACOLO DE SUS ESTE LÂNGĂ MINE ȘI AYAN….DUMNEZEU SĂ TE ODIHNEASCĂ, EROUL MEU!”, a scris Andrei Ștefănescu pe Instagram.

Momentan, prezentatorul TV nu a vorbit despre motivul decesului tatălui.

CITEȘTE ȘI:

Dan Capatos, în doliu după pierderea mamei: „După 54 de ani împreună…”

Blestemul clanului Duduianu continuă! A murit mama fraților Pian

Tags:
Iți recomandăm
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
Știri
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste…
Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!
Știri
Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă…
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: ...
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!
Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, ...
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală
Marius Tucă Show începe marți, 28 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Marius Tucă Show începe marți, 28 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Scene incredibile! Artista momentului s-a deghizat în bărbat și a intrat incognito într-un spital ...
Scene incredibile! Artista momentului s-a deghizat în bărbat și a intrat incognito într-un spital de stat!
Vezi toate știrile
×