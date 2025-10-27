Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom mai vedea un meci”

Andrei Ștefănescu trăiește momente greu de imaginat! Tatăl acestuia s-a stins din viață și a lăsat un gol imens în sufletul prezentatorului TV, care îi făcuse o promisiune chiar înainte să moară, dar nu a mai putut s-o ducă până la capăt. Află în articol ce mesaj emoționant a postat pe rețelele de socializare!

Vestea tragică l-a distrus pe Andrei Ștefănescu. El și cu tatăl său aveau o relație foarte apropiată și petreceau timp de calitate împreună, ori de câte ori puteau. Acum, prezentatorul TV regretă că nu a mai apucat să vadă un meci alături de el, pentru că asta era tradiția lor.

Andrei Ștefănescu este în doliu

Andrei Ștefănescu a dat vestea în mediul online în urmă cu foarte puțin timp. El a transmis un mesaj de adio și a vorbit despre durerea acestei pierderi imense în fața fanilor lui de pe Instagram. Prezentatorul TV a postat o fotografie în care apare alături de tatăl lui, în timp ce erau la un meci de fotbal.

Tatăl acestuia era un mare fan al echipei FC Rapid, iar Andrei îi promisese că vor vedea încă un meci împreună, fără să se aștepte la sfârșitul tragic. În plus, vestea tristă a trecerii în neființă a tatălui prezentatorului TV a fost anunțată și pe stadion, luni seara, în timpul meciului Rapid – Unirea Slobozia.

În mesajul care a emoționat până la lacrimi internauții, Andrei Ștefănescu l-a numit pe tatăl lui „erou”.

„ASTĂZI M-AM DESPĂRȚIT DE TATĂL MEU DRAG…I-AM PROMIS CĂ VOM MAI VEDEA UN MECI ÎMPREUNĂ….SUNT SIGUR CĂ DE ACOLO DE SUS ESTE LÂNGĂ MINE ȘI AYAN….DUMNEZEU SĂ TE ODIHNEASCĂ, EROUL MEU!”, a scris Andrei Ștefănescu pe Instagram.

Momentan, prezentatorul TV nu a vorbit despre motivul decesului tatălui.

CITEȘTE ȘI:

Dan Capatos, în doliu după pierderea mamei: „După 54 de ani împreună…”

Blestemul clanului Duduianu continuă! A murit mama fraților Pian