Mişcare-surpriză la Antena 1! Andrei Ștefănescu revine în forţă şi… Bursucu, OUT de la Xtra Night Show!

De: Beatrice Dumitru 06/10/2025 | 23:40
Bursucu este OUT de la Xtra Night Show odată cu întoarcerea ”titularului” Andrei Ștefănescu de la Nea Mărin! Fostul coleg al lui Teo Trandafir de la Kanal D nu rămâne pe afară, însă, căci șefii i-au pregătit un locșor și lui! CANCAN.RO a aflat unde va fi repartizat moderatorul, dar și cine va fi câștigătoarea care va împărți platoul cu Andrei, căci nu, Nasrin Ameri nu revine la postul care a consacrat-o! Încărcate mai sunt căile televiziunii, dar noi le descurăm de fiecare dată!

De fiecare dată când Andrei Ștefănescu filmează la Nea Mărin, un alt prezentator îi ține locul la Xtra Night Show. De data aceasta, înlocuitorul a fost chiar Bursucu! Fostul coleg al lui Teo Trandafir a împărțit platoul cu Andreea Frățilă, care la rândul ei a fost adusă de la emisiunea Mireasa. Toată lumea se întreba ce s-a întâmplat cu Nasrin Ameri, vedeta care a moderat emisiunea înaintea celor doi, și dacă aceasta se va întoarce alături de bunul său amic, Andrei. Surpriză, însă!

Odată cu revenirea lui Andrei în București, Nasrin va rămâne… tot acasă! Se pare că șefii nu o vor înapoi, așa că Andreea Frățilă se va ocupa în continuare de show-ul TV alături de ”titularul” acestuia. Deși Nasrin a lucrat ani buni în Antena Stars și părea că are o relație bune cu producătorii, ei bine, pare-se, lucrurile s-au mai schimbat între timp, iar Andreea le-a intrat pe sub piele sus-pușilor!

Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie pe cerul României. Efectele asupra somnului
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Nasrin rămâne acasă, Andreea Frățilă devine titulara XNS! (SURSA: INSTAGRAM.COM)

Bursucu este OUT de la XNS, dar primește un alt proiect

Odată cu întoarcerea lui Andrei Ștefănescu de la filmările pentru Nea Mărin, Bursucu va fi OUT, așa cum era de așteptat, de altfel! Situația nu este atât de tragică peste fosta vedetă Kanal D, însă! Nu va panicați! Șefii s-au gândit și la el, așa că nu va fi lăsat pe afară! CANCAN.RO a aflat că Bursucu ar fi semnat deja pentru postul de prezentator al emisiunii Te pui cu faimoșii.

Bursucu va avea o nouă emisiune! (SURSA: INSTAGRAM.COM)

Acesta s-ar fi luptat cu încă trei prezentatori care ar fi tras și ei episoade pilot, însă fostul coleg al lui Teo ar fi tras lozul câștigător, dovadă că șefii chiar îl au la inimă! Noul format se vrea o replică a emisiunii Te pui cu blondele, doar că participanții vor fi aleși din rândul vedetelor sau al influencerilor. La probele de până acum au participat nume, precum Puya, Irisha, Lolrelai, Cucu Gram de la Noaptea Târziu și Tudor Magicianul, câștigătorul Power Couple.

Când începe noua emisiune din Antenă, dar și ce alte schimbări vor mai avea loc, aflați doar de la noi, ca de obicei!

După Nea Mărin, vedeta revine la Antena Stars! (SURSA: INSTAGRAM.COM)

A plecat de la Kanal D, după o carieră de 14 ani! „Momentan mă concentrez doar pe partea de online”

Oana Roman îl pulverizează pe Tzancă Uraganu’ după declarațiile șocante făcute de manelist despre femei: ”Sper să primești ce meriți”

Facturile la energie ar putea fi mai mici! Cât vom plăti pentru 1 kWh dacă furnizorii cad de acord
Facturile la energie ar putea fi mai mici! Cât vom plăti pentru 1 kWh dacă furnizorii cad de acord
“Temutul” Abush schimbă regulile: își mută banii și puterea! Andreea Bostănică devine jucătoarea ...
“Temutul” Abush schimbă regulile: își mută banii și puterea! Andreea Bostănică devine jucătoarea principală în afacerile iubitului, rezerva Doinița iese din schemă
Strategia care i-a dus până în finală la Asia Express! Actorul de la Antena 1 spune TOT ce nu s-a ...
Strategia care i-a dus până în finală la Asia Express! Actorul de la Antena 1 spune TOT ce nu s-a văzut la TV: “Mă gândeam că mă duc și…”
Elena Udrea, shopping cu stil, iar soțul… la “datorie”! După ani de restricții, a revenit ...
Elena Udrea, shopping cu stil, iar soțul… la “datorie”! După ani de restricții, a revenit la obiceiurile preferate!
Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui?! Imaginile din Maldive i-au pus pe fani pe gânduri: „Madam ...
Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui?! Imaginile din Maldive i-au pus pe fani pe gânduri: „Madam Popa”
7 persoane rănite într-un accident rutier în Cluj! O ambulanță s-a ciocnit cu o mașină
7 persoane rănite într-un accident rutier în Cluj! O ambulanță s-a ciocnit cu o mașină
