Andreea Frățilă și secretele unei iubiri adevărate: Ce a învățat după „Mireasa” și ce așteaptă acum

Andreea Frățilă dezvăluie secrete neașteptate din viața amoroasă: după experiențe care au învățat-o ce înseamnă cu adevărat iubirea, vedeta recunoaște că încă așteaptă pe cineva special să îi intre în viață. Cum face față singurătății și ce planuri are când vine vorba de dragoste? Răspunsurile sunt surprinzătoare!

După ce s-a implicat trup și suflet în ultimul sezon de la Mireasa, Andreea Frățilă revine pe micile ecrane la Summer Star, emisiune care poate fi urmărită de luni până duminică, de la 13:00 la 18:00, pe Antena Stars și AntenaPLAY.

Antena Stars vine cu un format fresh, cu vibe de vacanță, perfect pentru zilele în care temperaturile ridicate ne țin în casă, iar noi ne dorim să aflăm cât mai multe noutăți despre vedetele favorite. Andreea Frățilă i se alătură, în prima jumătate a emisiunii, lui Andrei Ștefănescu, urmând ca Nasrin Ameri să preia, începând cu luna august, rolul de coprezentatoare. Din proiect mai fac parte Horia Manea, Răzvan Kovacs, Iulia Clisu și Patricia Ionică, care ne promit o vară de neuitat.

Andreea Frățilă vine după proiectul “Mireasa. Direct din culise”, unde le-a fost alături concurenților din ultimul sezon, reușind, în același timp, să le aducă informații noi telespectatorilor. Vedeta ne-a mărturisit că a învățat foarte multe din formatul respectiv, atât pe plan profesional, cât și personal. Ba chiar, ea își dorește să mențină legătura cu toți cei care au locuit în Casa Mireasa, mai ales pentru că s-a atașat de aceștia.

“Am învățat foarte multe despre iubire. Pe lângă latura profesională pe care am dezvoltat-o, am aflat numeroase lucruri despre relațiile de cuplu. Mă refer aici la ce gândesc partenerii, cum trebuie acționat atunci când există tensiuni, cum trebuie să îi spui partenerului ce te deranjează, cum trebuie să îl abordezi sau cum poți să îl cunoști mai bine. O să țin legătura, sper eu, cu toți concurenții! O să ne împrietenim pe rețelele de socializare, vreau să îi văd în continuare, îmi doresc să nu dispară legătura dintre noi. M-am atașat mult de ei!”, a punctat vedeta.

Totuși, din punct de vedere amoros, chiar dacă Andreea Frățilă nu și-a întâlnit jumătatea, ea este convinsă că persoana potrivită o să apară în clipa potrivită.

“Nu sunt o norocoasă din punct de vedere amoros! (râde) Sunt convinsă că omul potrivit o să vină la momentul și locul potrivit, atunci când vrea Dumnezeu”.

